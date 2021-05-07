Вихідні неподалік Львова: цікаві місця, де можна чудово провести час з друзями

Відпочинок на природі з друзями – прекрасне проведення часу, адже так можна вдосталь поспілкуватися й насолодитися свіжим повітрям. Тривалі травневі вихідні як раз ідеально підходять для того, щоб вибратися за місто.

Тим паче біля Львова так багато маловідомих мальовничих туристичних перлин. Вони розташовані на відстані близько 100 кілометрів від міста.

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Куди поїхати неподалік Львова?

Свірзький замок

Цей діамант без оправи, один із найкрасивіших замків Західної України, розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Нині вхід у сам замок зачинений, але біля нього є озеро, де й можна влаштувати пікнік.

Мисливський будинок у селі Збруї

Крихітний острівець з будиночком став окрасою мисливських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир". Це не надто відоме місце, а даремно. Уявіть, які фото тут виходять, хоча б задля цього варто сюди приїхати. На території ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Чортів Камінь у селі Підкамінь

Природний пам'ятник у Бродівському районі на Львівщині. Місцеві жителі й туристи стверджують, що біля каменю відчувається неймовірна енергія, яку він приймає з космосу. Це старе 16-метрове геоморфологічне утворення на височині, поруч із яким більше немає подібних каменів.

Блакитне озеро

Так називають кам'яний кар'єр у Турці, адже його колір – блакитний. Купатися тут заборонено, оскільки він є небезпечним та сягає до 20 метрів глибини. Однак на березі ви зможете відпочити й зробити мальовничі світлини.

Національний природний парк "Сколівські бескиди"

Територія цього парку багата на цікаві локації. Ось, наприклад:

Фортеця Тустань

Це одне з найвідоміших місць відпочинку у Львівській області. На скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи. Грандіозні панорами з висоти урицьких скель варті того, щоб забратися на самий верх фортеці по довгих і витких дерев'яних сходах.

Водоспад Кам'янка

У межах масиву Сколівські Бескиди неможливо оминути цей водоспад. Він утворився у мальовничому проломі в гірському хребті. Його вода спадає з масивних кам'яних брил, а знизу на лівому березі річки Кам'янка розміщені величезні вертикальні скелі.

Відзначимо, раніше ми писали про найцікавіші квітучі локації Львівщини.