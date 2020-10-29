Карпати сповнені місць, які справляють надзвичайні враження. Це стосується й велетенських гойдалок. Одну називають гуцульською, інша потрапила в книгу рекордів України, а остання розташована вище за всіх в горах.

Travel24 розповість вам про 3 гойдалки в Карпатах, які варто відвідати.

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Найвисокогірніша гойдалка в Космачі

Вона розташована на горі Сиглін, що в Космачі на Івано-Франківщині. Знаходиться гойдалка на висоті 857 метрів над рівнем моря. З неї відкривається фантастичний панорамний краєвид на інші карпатські хребти. Гойдатися на ній доволі екстремально, але й красиво.

Щоб дійти сюди, вам доведеться подолати підйом, у 2 кілометри від місця висадки автомобілем або 3 кілометри від центру Космача, який займе приблизно 1,5 години, але воно того варте!

Найбільша гойдалка в Україні

Розташована у Буковелі й досить популярна серед користувачів Instagram. Над гойдалкою працювали п'ятеро людей. Відомо, що деревину взяли місцеву: смереку міцну. Спершу колоди обтесали на землі, а саму конструкцію сколочували вже нагорі. Гойдалку виміряли й представники книги рекордів України. Виявилося, що висота конструкції сягає 8 метрів та 88 сантиметрів – це найвища гойдалка в Україні.

Гуцульська гойдалка у селі Микуличин

Ця гойдалка, яка є місцевою розвагою, висотою з сосну. Це те місце, куди варто піднятися і покататися. Задля більшого адреналіну: сядьте на неї удвох, і нехай вас розгойдають якнайсильніше. Страшно, але краєвид незабутній.

Вхід сюди вільний, а головне безкоштовний. Щоб доїхати сюди, просто введіть геолокацію "Велика карпатська гойдалка Микуличин" у Гугл картах і все, не заблукаєте точно!

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