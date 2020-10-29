Карпаты полны мест, которые производят необычайные впечатления. Это касается и гигантских качелей. Одну называют гуцульской, другая попала в книгу рекордов Украины, а последняя расположена выше всех в горах.

Travel24 расскажет вам о 3 качелях в Карпатах, которые стоит посетить.

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Самые высокогорные качели в Космаче

Она расположена на горе Сиглин, что в Космаче на Ивано-Франковщине. Находятся качели на высоте 857 метров над уровнем моря. С нее открывается фантастический панорамный вид на другие карпатские хребты. Качаться на ней довольно экстремально, но и красиво.

Чтобы дойти сюда, вам придется преодолеть подъем, 2 километра от места высадки автомобилем или 3 километра от центра Космача, который займет примерно 1,5 часа, но оно того стоит!

Самые большие качели в Украине

Расположена в Буковеле и довольно популярна среди пользователей Instagram. Над качелями работали пять человек. Известно, что древесину приняли местную: ель прочную. Сначала бревна обтесали на земле, а саму конструкцию сколачивали уже наверху. Качели измерили и представители книги рекордов Украины. Оказалось, что высота конструкции достигает 8 метров и 88 сантиметров – это самые высокие качели в Украине.

Гуцульские качели в селе Микуличин

Эти качели, которые являются местным развлечением, высотой с сосну. Это то место, куда стоит подняться и покататься. Для большего адреналина: сядьте на нее вдвоем, и пусть вас раскачают сильнее. Страшно, но пейзаж незабываем.

Вход сюда свободный, а главное бесплатный. Чтобы доехать сюда, просто введите геолокацию "Большие карпатские качели Микуличин" в Гугл картах и все, не заблудитесь точно!

Непременно посетите эти качели!