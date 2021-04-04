Фільми надихають на подорожі мільйони людей, адже часто сюжет не просто захоплива історія. Це спонукання до дії – зібрати речі та втекти світ заочі.

Travel24 підготував для вас добірку цікавих фільмів про подорожі, які змусять прикипіти до екрана. Тому вмощуйтеся зручніше й нумо дивитися!

До теми Подорож на дивані: 6 фільмів, які перенесуть вас в інші країни та подарують незабутні емоції

5 захопливих фільмів про подорожі

"Таємне життя Уолтера Мітті" / The Secret Life of Walter Mitty

Рік виходу: 2013

Жанр: мелодрами, пригоди, фентезі

Режисер: Бен Стіллер

Головні ролі: Бен Стіллер, Крістен Уіг, Адам Скотт, Кетрін Хан

Уолтер Мітті – скромняга, який працює у видавництві популярного журналу Life. Він живе дуже нудним і одноманітним життям, в якому є тільки одна радість – приваблива колега Шеріл. Також Уолтер дуже багато мріє про неймовірні пригоди. В один момент йому доручають відшукати фотографію відомого мандрівника Шона О 'Коннела. Вирушивши на пошуки, Уолтер навіть не здогадувався про те, що попереду на нього чекає незабутня пригода, після якої його життя зміниться.

"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

"Змішані" / Blended

Рік виходу: 2014

Жанр: комедія

Режисер: Френк Корачі

Головні ролі: Адам Сендлер, Дрю Беррімор, Кевін Нілон, Террі Крюс, Белла Торн

Після катастрофічного побачення "наосліп" батьки-одинаки Лорен і Джим згодні тільки в одному: вони не хочуть більше бачити один одного ніколи. Обидві родини користуються нагодою і вирушають в ідеальну відпустку з дітьми на розкішний південноафриканський курорт. А виявляється, що приїхали в один і той же готель та поселилися в тих самих апартаментах аж на цілий тиждень. Головних героїв чекає багато кумедних ситуацій, й хтозна, можливо вони змінять свою думку один про одного.

"Змішані": дивіться трейлер онлайн

"Джуманджі: Поклик джунглів" / Jumanji: Welcome to the Jungle

Рік виходу: 2017

Жанр: пригоди, комедія, фентезі, бойовик

Режисер: Джейк Кездан

Головні ролі: Карен Гіллан, Двейн Джонсон, Кевін Харт, Джек Блек

Четверо підлітків опиняються всередині комп'ютерної гри Джуманджі, у якій перетворюються на вигаданих героїв: розумний і сором'язливий Спенсер на відважного та сильного дослідника, здоровань Фрідж стає низеньким зоологом, модниця і красуня Беттані – товстим професором, а незграбна Марта – безстрашною амазонкою. На них чекає боротьба з носорогами, чорними мамбами, а на кожному кроці їм доведеться проходити безліч пасток і головоломок, щоб не загинути та віднайти шлях додому.

Також є друга частина стрічки: "Джуманджі: Новий рівень".

"Джуманджі: Поклик джунглів": дивіться трейлер онлайн

"Вікі Крістіна Барселона" / Vicky Cristina Barcelona

Рік виходу: 2008

Жанр: драма, комедія

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Хав'єр Бардем, Ребекка Холл, Скарлет Йохансон, Пенелопа Крус

Вікі і Крістіна – дві молоді американки, які вирушають на літні канікули в Барселону. Вони дві абсолютно різні людини, і само собою мети їх поїздки відрізняються кардинальним чином. Проте, приїхавши до Іспанії, дівчата знайомляться з привабливим молодим художником Антоніо, який їх просто зачаровує. Вікі і Крістіна теж подобаються хлопцю, ось тільки він не може визначитися. Незабаром відносини між молодими людьми починають нагадувати любовний трикутник.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться трейлер онлайн

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"Санктум" / Sanctum

Рік виходу: 2011

Жанр: трилер, драма, пригоди

Режисер: Алістер Грірсон

Головні ролі: Різ Вейкфілд, Еліс Паркінсон, Річард Роксбург, Йоан Гріффіт

Група дайверів робить дуже ризиковану експедицію в найбільшу систему печер на Землі. Несподіваний тропічний шторм змушує їх спуститися глибоко в печери. Єдиний порятунок для дослідників – знайти невідомий другий вихід до моря, долаючи шалену стихію бурхливих вод, підступні пастки підземель і смертельний жах… Кому ж вдасться вижити та віднайти вихід з-під землі?

"Санктум": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!