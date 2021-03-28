Пандемія триває вже не перший місяць, і не дозволяє подорожувати досхочу. Та все ж, є чудова альтернатива – кінострічки. Вони перенесуть вас у найвідоміші та найкрасивіші міста світу.

Ця добірка дозволить відчути усю атмосферу відпустки. Й, можливо, вибрати локацію для майбутніх мандрівок.

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Рим

"Римські пригоди" / To Rome with love

Рік виходу: 2012

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Вуді Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуїн, Грета Гервіг, Елісон Пілл

Фільм розповідає про події, що відбуваються в одному з найдивовижніших міст – Римі. У ньому переплітаються кілька історій, створюючи цікавий і захопливий сюжет. Архітектор у віці, якому Рим немов дав друге життя, молода подружня пара з невеликого містечка, що приїхала в пошуках романтики, постановник опер, який знайшов собі нову потенційну зірку і справжня знаменитість, яка ще буквально вчора була ніким.

У кадрі з'являється Рим: фонтан Треві, Вівтар Миру, Площа Венеція та інші відомі локації.

"Римські пригоди": дивіться трейлер онлайн

Індія

"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних" / The Best Exotic Marigold Hotel

Рік виходу: 1 частина – 2011, 2 частина – 2015

Жанр: комедія, драми

Режисер: Джон Медден

Головні ролі: Джуді Денч, Том Вілкінсон, Патрік Пірсон, Х'ю Діксон

Пенсіонери вирішили змінити дощову Британію на казкову й екзотичну Індію. Надивившись різноманітних красивих постерів і картинок, вони всі вибирають для себе готель під назвою "Меріголд". Але приїхавши на місце, вони дуже засмучуються, адже в реальному житті він кардинально відрізняється від картинки. Однак, проходить час і дивна і непередбачувана Індія вже не здається їм настільки дикою.

"Готель "Меріголд": Найкращий з екзотичних": дивіться трейлер онлайн

Париж

"Париж почекає" / Paris can wait

Рік виходу: 2017

Жанр: романтика, комедія

Режисер: Елінор Коппола

Головні ролі: Алек Болдуін, Даян Лейн, Арно Віар, Седрік Монне

Анна – американка, що поборола хворобу. Їй за п'ятдесят, і, на перший погляд, вона живе красивим життям, але раптом скасовує поїздку з чоловіком до Будапешту і приймає рішення податися в Париж, а діловий партнер її чоловіка пропонує скласти компанію. Канни – Париж – не такий вже й довгий маршрут. Однак цього разу він затягується на два насичених враженнями дні, і герої зовсім не поспішають повертатися.

"Париж почекає": дивіться трейлер онлайн

Нью-Йорк

"Дощовий день у Нью-Йорку" / A Rainy Day in New York

Рік виходу: 2019

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Тімоті Шаламе, Ель Феннінг, Селена Гомес, Джуд Лоу

Події розгортаються у Нью-Йорку. Сюди на вихідні приїжджають Гетсбі та Ешлі, його дівчина. Вона журналіст-початківець і страшенно радіє можливості взяти інтерв'ю у знаного режисера. Зустріч має тривати лише годину, тож закохані зможуть провести цілі вихідні у Нью-Йорку. Та усі плани псує дощ. Коротке інтерв'ю перетвориться на повне занурення Ешлі у світ кіноіндустрії. А сором'язливий Гетсбі, несподівано для себе самого, зніметься у незалежному кіно та зустріне справжнє кохання.

"Дощовий день у Нью-Йорку": трейлер дивіться онлайн

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США

"Рятувальники Малібу" / Baywatch

Рік виходу: 2017

Жанр: бойовик, драма, комедія

Режисер: Сет Гордон

Головні ролі: Двейн Джонсон, Зак Ефрон, Олександра Даддаріо, Пріянка Чопра

У центрі сюжету – група пляжних рятівників, яка працює на узбережжі Тихого океану в Емеральд-Бей, штат Флорида. Вони завжди перебувають на своєму посту й охороняють відпочивальників від нещасних випадків на воді. Головний герой, досвідчений рятувальник Мітч Бьюкеннон, і його молодий колега Метт Броді випадково дізнаються, що їх пляж знаходиться під загрозою зникнення – велика нафтова компанія збирається зруйнувати узбережжя.

"Рятувальники Малібу": трейлер дивіться онлайн

Венеція

"Турист" / The Tourist

Рік виходу: 2010

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк

Головні ролі: Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Пол Бетанні, Тіматі Далтон

Американський турист Френк приїжджає до Венеції, щоб залікувати душевну рану. Там він знайомиться з незвичайною жінкою, на ім'я Еліза. Поранене серце, схоже, готове здатися новій коханій. Проте плани Френка й Елізи грубим чином порушує вир інтриг і небезпек.

Венеція показана настільки привабливо, що відразу після перегляду хочеться купити квитки, забронювати номер у якомусь палаці й вирушити у поїздку.

"Турист": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!