Путешествие на диване: 6 фильмов, которые перенесут вас в другие страны и подарят новые эмоции
Пандемия длится уже не первый месяц, и не позволяет путешествовать сколько душа пожелает. И все же, есть прекрасная альтернатива – киноленты. Они перенесут вас в самые известные и самые красивые города мира.
Источник:24 канал
Эта подборка позволит почувствовать всю атмосферу отпуска. И, возможно, выбрать локацию для будущих путешествий.
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Рым
"Римские приключения" / To Rome with love
Фильм рассказывает о событиях, происходящих в одном из самых удивительных городов – Риме. В нем переплетаются несколько историй, создавая интересный и захватывающий сюжет. Архитектор в возрасте, которому Рим словно дал вторую жизнь, молодая супружеская пара из небольшого городка, что приехала в поисках романтики, постановщик опер, который нашел себе новую потенциальную звезду и настоящая знаменитость, которая еще буквально вчера была никем.
В кадре появляется Рим: фонтан Треви, Алтарь Мира, Площадь Венеция и другие известные локации.
"Римские приключения": смотрите трейлер онлайн
Индия
"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических" / The Best Exotic Marigold Hotel
Пенсионеры решили изменить дождливую Британию на сказочную и экзотическую Индию. Насмотревшись различных красивых постеров и картинок, они все выбирают для себя отель под названием "Мэриголд". Но приехав на место, очень расстраиваются, ведь в реальной жизни он кардинально отличается от картинки. Однако, проходит время и странная и непредсказуемая Индия уже не кажется им настолько дикой.
"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических": смотрите трейлер
Париж
"Париж подождет" / Paris can wait
Анна – американка, поборовшая болезнь. Ей за пятьдесят, и, на первый взгляд, она живет красивой жизнью, но вдруг отменяет поездку с мужем в Будапешт и принимает решение отправиться в Париж, а деловой партнер ее мужа предлагает составить компанию. Канны – Париж – не такой уж и длинный маршрут. Однако на этот раз он затягивается на два насыщенных впечатлениями дня, и герои совсем не спешат возвращаться.
"Париж подождет": смотрите трейлер онлайн
Нью-Йорк
"Дождливый день в Нью-Йорке" / A Rainy Day in New York
События разворачиваются в Нью-Йорке. Сюда на выходные приезжают Гэтсби и Эшли, его девушка. Она начинающий журналист и очень радуется возможности взять интервью у известного режиссера. Встреча должна длиться всего час, поэтому влюбленные смогут провести целые выходные в Нью-Йорке. Но все планы портит дождь. Короткое интервью превратится в полное погружение Эшли в мир киноиндустрии. А застенчивый Гэтсби, неожиданно для себя самого, снимется в независимом кино и встретит настоящую любовь.
"Дождливый день в Нью-Йорке": трейлер смотрите онлайн
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США
"Спасатели Малибу" / Baywatch
В центре сюжета – группа пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана в Эмеральд Бэй, штат Флорида. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения – большая нефтяная компания собирается разрушить побережья.
"Спасатели Малибу": трейлер смотрите онлайн
Венеция
"Турист" / The Tourist
Американский турист Фрэнк приезжает в Венецию, чтобы залечить душевную рану. Там он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.
Венеция показана настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку.
"Турист": смотрите трейлер онлайн
Приятного просмотра!
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