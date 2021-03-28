Пандемия длится уже не первый месяц, и не позволяет путешествовать сколько душа пожелает. И все же, есть прекрасная альтернатива – киноленты. Они перенесут вас в самые известные и самые красивые города мира.

Эта подборка позволит почувствовать всю атмосферу отпуска. И, возможно, выбрать локацию для будущих путешествий.

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Рым

"Римские приключения" / To Rome with love

Год выхода: 2012

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Вуди Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуин, Грета Гервиг, Элисон Пилл

Фильм рассказывает о событиях, происходящих в одном из самых удивительных городов – Риме. В нем переплетаются несколько историй, создавая интересный и захватывающий сюжет. Архитектор в возрасте, которому Рим словно дал вторую жизнь, молодая супружеская пара из небольшого городка, что приехала в поисках романтики, постановщик опер, который нашел себе новую потенциальную звезду и настоящая знаменитость, которая еще буквально вчера была никем.

В кадре появляется Рим: фонтан Треви, Алтарь Мира, Площадь Венеция и другие известные локации.

"Римские приключения": смотрите трейлер онлайн

Индия

"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических" / The Best Exotic Marigold Hotel

Год выхода: 1 часть – 2011, 2 часть – 2015

Жанр: комедия, драмы

Режиссер: Джон Мэдден

Главные роли: Джуди Денч, Том Уилкинсон, Патрик Пирсон, Хью Диксон

Пенсионеры решили изменить дождливую Британию на сказочную и экзотическую Индию. Насмотревшись различных красивых постеров и картинок, они все выбирают для себя отель под названием "Мэриголд". Но приехав на место, очень расстраиваются, ведь в реальной жизни он кардинально отличается от картинки. Однако, проходит время и странная и непредсказуемая Индия уже не кажется им настолько дикой.

"Отель" Мэриголд ": Лучший из экзотических": смотрите трейлер

Париж

"Париж подождет" / Paris can wait

Год выхода: 2017

Жанр: романтика, комедия

Режиссер: Элинор Коппола

Главные роли: Алек Болдуин, Дайан Лэйн, Арно Виар, Седрик Монне

Анна – американка, поборовшая болезнь. Ей за пятьдесят, и, на первый взгляд, она живет красивой жизнью, но вдруг отменяет поездку с мужем в Будапешт и принимает решение отправиться в Париж, а деловой партнер ее мужа предлагает составить компанию. Канны – Париж – не такой уж и длинный маршрут. Однако на этот раз он затягивается на два насыщенных впечатлениями дня, и герои совсем не спешат возвращаться.

"Париж подождет": смотрите трейлер онлайн

Нью-Йорк

"Дождливый день в Нью-Йорке" / A Rainy Day in New York

Год выхода: 2019

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Тимоти Шаламе, Ель Фэннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу

События разворачиваются в Нью-Йорке. Сюда на выходные приезжают Гэтсби и Эшли, его девушка. Она начинающий журналист и очень радуется возможности взять интервью у известного режиссера. Встреча должна длиться всего час, поэтому влюбленные смогут провести целые выходные в Нью-Йорке. Но все планы портит дождь. Короткое интервью превратится в полное погружение Эшли в мир киноиндустрии. А застенчивый Гэтсби, неожиданно для себя самого, снимется в независимом кино и встретит настоящую любовь.

"Дождливый день в Нью-Йорке": трейлер смотрите онлайн

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США

"Спасатели Малибу" / Baywatch

Год выхода: 2017

Жанр: боевик, драма, комедия

Режиссер: Сет Гордон

Главные роли: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Приянка Чопра

В центре сюжета – группа пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана в Эмеральд Бэй, штат Флорида. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения – большая нефтяная компания собирается разрушить побережья.

"Спасатели Малибу": трейлер смотрите онлайн

Венеция

"Турист" / The Tourist

Год выхода: 2010

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Главные роли: Джонни Депп, Анджелина Джоли, Пол Бетанни, Тимати Далтон

Американский турист Фрэнк приезжает в Венецию, чтобы залечить душевную рану. Там он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.

Венеция показана настолько привлекательно, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку.

"Турист": смотрите трейлер онлайн

Приятного просмотра!