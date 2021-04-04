5 интересных фильмов о путешествиях, которые заставят прильнуть к экрану: подборка выходного дня
Фильмы вдохновляют на путешествия миллионы людей, ведь часто сюжет не просто увлекательная история. Это побуждение к действию – собрать вещи и убежать куда-то за глаза.
Источник:24 канал
Travel24 подготовил для вас подборку интересных фильмов о путешествиях, которые заставят прильнуть к экрану. Поэтому усаживайтесь удобнее и смотрите!
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5 увлекательных фильмов о путешествиях
"Тайная жизнь Уолтера Митти" / The Secret Life of Walter Mitty
Уолтер Митти – скромняга, который работает в издательстве популярного журнала Life. Он живет очень скучной и однообразной жизнью, в которой есть только одна радость – привлекательная коллега Шерил. Также Уолтер очень много мечтает о невероятных приключениях. В один момент ему поручают найти фотографию известного путешественника Шона О 'Коннела. Отправившись на поиски, Уолтер даже не догадывался о том, что впереди его ждет незабываемое приключение, после которого его жизнь изменится.
"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн
"Смешанные" / Blended
После катастрофического свидание "вслепую" родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда. Обе семьи пользуются случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми на роскошный южноафриканский курорт. А оказывается, что приехали в один и тот же отель и поселились в тех же апартаментах аж на целую неделю. Главных героев ждет много забавных ситуаций, и кто знает, возможно они изменят свое мнение друг о друге.
"Смешанные": смотрите трейлер онлайн
"Джуманджи: Зов джунглей" / Jumanji: Welcome to the Jungle
Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры Джуманджи, в которой превращаются в вымышленных героев: умный и застенчивый Спенсер в отважного и сильного исследователя, крепыш Фридж становится низеньким зоологом, модница и красавица Беттани – толстым профессором, а неуклюжая Марта – бесстрашной амазонкой. Их ждет борьба с носорогами, чёрными мамбами, а на каждом шагу им придется проходить множество ловушек и головоломок, чтобы не погибнуть и найти путь домой.
Также есть вторая часть картины: "Джуманджи Новый уровень".
"Джуманджи: Зов джунглей": смотрите трейлер онлайн
"Вики Кристина Барселона" / Vicky Cristina Barcelona
Вики и Кристина – две молодые американки, которые отправляются на летние каникулы в Барселону. Они два совершенно разных человека, и само собой цели их поездки отличаются кардинальным образом. Однако, приехав в Испанию, девушки знакомятся с привлекательным молодым художником Антонио, который их просто завораживает. Вики и Кристина тоже нравятся парню, вот только он не может определиться. Вскоре отношения между молодыми людьми начинают напоминать любовный треугольник.
"Вики Кристина Барселона": смотрите трейлер онлайн
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"Санктум" / Sanctum
Группа дайверов делает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей – найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас... Кому же удастся выжить и найти выход из-под земли?
"Санктум": смотрите трейлер онлайн
Приятного просмотра!
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