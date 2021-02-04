Міст в небо та житло за 5 доларів: цікаві факти про Шрі-Ланку, які вас здивують

Шрі-Ланка – це неймовірно красивий острів, який щороку приваблює тисячі туристів зі всього світу. Вони їдуть сюди, щоб насолодитися спокійним відпочинком та побути в єдності з мальовничою природою "благословенної землі".
Журналістка, турлідерка і мандрівниця Уляна Куйдич розповіла редакції цікаве про цю острівну країну, адже досліджувала її 3 роки щозими.
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На Шрі-Ланці можна винайняти гестхаус приблизно за 140 гривень. Проте, й умови відповідні: ліжко і відсутність гарячої води. Цікаво, що мандрівників це влаштовує, адже завдяки тропічній температурі вода тут завжди "літньої температури".
Вхід до фортеці Сігірії обійдеться у 25 доларів (приблизно 700 гривень). Але є можливість заощадити: неподалік фортеці є гора, на яку можна підійнятися безкоштовно й побачити пам'ятку згори.
Фортеця Сігірія на Шрі-Ланці / kuku.travel
Дороги тут дуже вузькі, а кількість машин шалена. Ви можете простояти у заторах на коротку відстань декілька годин.
У горах тут прокладена залізниця. Потяги проїжджають не розганяючись більше ніж на 20 кілометрів за годину, тому ви абсолютно спокійно можете сісти у дверях та звісити ноги, так би мовити, покататися "з вітерцем".
На Шрі-Ланці громадський транспорт вкрай популярний саме серед туристів. Вони великі й не схожі на наші маршрутки. Однак пасажирів "набивається" не менше, ніж в Україні. Вартість проїзду – менше як 1 долар (28 гривень).
Так виглядає місцевий автобус / Автор фото: Уляна Куйдич
По таких шосе їздять комфортніші автобуси з кондиціонерами, однак квиток на них дорожчий.
Шрі-Ланка не підписала Міжнародні конвенції про водійські права, а це означає, що вони не визнають будь-яких прав. Тому якщо ви плануєте орендувати скутер, байк чи автомобіль, доведеться виготовити ще одні на місці. В Коломбо послуга обійдеться в 10 доларів (280 гривень), в прокатних конторах інших міст буде дорожче – 40 доларів (1120 гривень).
У закладах харчування Шрі-Ланки подають доволі великі порції. Однією можна наїстися двом – трьом особам.
Одна порція у ресторані Шрі-Ланки / imtour.com.ua
Стукіт великих ножів об метал означає, що десь поблизу готують котто. Це назва місцевої страви з "млинців".
Якщо ви хочете придбати свіжу рибу, то вам на місцеві ринки просто неба. До речі, тут її відразу й готують.
В цій острівній країні в будь-який момент можна потрапити під зливу. Дощі тут настільки проливними, що можуть підтоплювати й цілі райони. На північному сході Шрі-Ланки дощі йдуть взимку, а на південному заході – влітку. У горах погода змінюється частіше і дощить більше.
Сезони дощів на Шрі-Ланці / joinuplviv.com
На острові дуже швидко темніє, приблизно о шостій вечора, тому вирушати в мандрівку найкраще у світловий день, який починається рано-вранці.
Цейлон досі активно використовується. І не тільки під торговою маркою чаю. Наприклад, один з найбільших банків країни BOC – це Bank of Ceylon. Острів має ще дві старі назви: Тапробана та Серендіфіті.
Одним із символів Шрі-Ланки є дев'яти арковий міст біля Елли, який був збудований майже 100 років тому. Він розташований у горах на відстані 1900 метрів над рівнем моря. Віадук Демодара ще називають Мостом в небо.
Дев'яти арковий міст біля Элли / ru.freepik.com
Кожного повного місяця у буддистів вихідний, а це раз на місяць додаткове державне свято. У вихідні дні діє державна заборона на продаж алкогольних напоїв, окрім прибережних туристичних зон. Календарний рік Шрі-Ланки налічує 25 основних державних свят, плюс 12 днів Повного місяця.
Місцеві екологи побоюються зникнення черепах через браконьєрство, тому займаються їх захистом і реабілітацією.
Якщо ваша мрія побачити кита, то тут з її втіленням проблем не буде. Єдине, готуйтеся до кількагодинного марафону закачування у водах океану, від чого вас може знудити.
Голубі кити на Шрі-Ланці / srilanka-island.ru
Вартість медикаментів на Шрі-Ланці майже така ж, як і в Україні. Не варто набирати з собою цілу валізу, достатньо мати стандартну аптечку для подорожі.
Середньодобові витрати на Шрі-Ланці становлять 10 – 15 доларів. Тому мандрівники можуть тут жити хоч цілий місяць.
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21 січня курортна країна офіційно відкрила небо для туристів зі всіх країн. Проте, перших туристів Шрі-Ланка прийняла ще 28 грудня у рамках проєкту з прийому іноземних туристів – тоді прилетіли 185 пасажирів – українці.