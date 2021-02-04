Міст в небо та житло за 5 доларів: цікаві факти про Шрі-Ланку, які вас здивують

Шрі-Ланка – це неймовірно красивий острів, який щороку приваблює тисячі туристів зі всього світу. Вони їдуть сюди, щоб насолодитися спокійним відпочинком та побути в єдності з мальовничою природою "благословенної землі".

Джерело: "О, Море"

Журналістка, турлідерка і мандрівниця Уляна Куйдич розповіла редакції цікаве про цю острівну країну, адже досліджувала її 3 роки щозими.

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Цікаві факти про Шрі-Ланку

Оренда житла за 5 доларів

На Шрі-Ланці можна винайняти гестхаус приблизно за 140 гривень. Проте, й умови відповідні: ліжко і відсутність гарячої води. Цікаво, що мандрівників це влаштовує, адже завдяки тропічній температурі вода тут завжди "літньої температури".

Економія на туристичних пам'ятках

Вхід до фортеці Сігірії обійдеться у 25 доларів (приблизно 700 гривень). Але є можливість заощадити: неподалік фортеці є гора, на яку можна підійнятися безкоштовно й побачити пам'ятку згори.



Фортеця Сігірія на Шрі-Ланці / kuku.travel

Вузькі дороги

Дороги тут дуже вузькі, а кількість машин шалена. Ви можете простояти у заторах на коротку відстань декілька годин.

Поїздка на потязі

У горах тут прокладена залізниця. Потяги проїжджають не розганяючись більше ніж на 20 кілометрів за годину, тому ви абсолютно спокійно можете сісти у дверях та звісити ноги, так би мовити, покататися "з вітерцем".

Автобус – найкомфортніший спосіб пересування

На Шрі-Ланці громадський транспорт вкрай популярний саме серед туристів. Вони великі й не схожі на наші маршрутки. Однак пасажирів "набивається" не менше, ніж в Україні. Вартість проїзду – менше як 1 долар (28 гривень).



Так виглядає місцевий автобус / Автор фото: Уляна Куйдич

Платні шосе

По таких шосе їздять комфортніші автобуси з кондиціонерами, однак квиток на них дорожчий.

Нові водійські права

Шрі-Ланка не підписала Міжнародні конвенції про водійські права, а це означає, що вони не визнають будь-яких прав. Тому якщо ви плануєте орендувати скутер, байк чи автомобіль, доведеться виготовити ще одні на місці. В Коломбо послуга обійдеться в 10 доларів (280 гривень), в прокатних конторах інших міст буде дорожче – 40 доларів (1120 гривень).

Великі порції у ресторанах

У закладах харчування Шрі-Ланки подають доволі великі порції. Однією можна наїстися двом – трьом особам.



Одна порція у ресторані Шрі-Ланки / imtour.com.ua

Цікавий звук

Стукіт великих ножів об метал означає, що десь поблизу готують котто. Це назва місцевої страви з "млинців".

Свіжа риба

Якщо ви хочете придбати свіжу рибу, то вам на місцеві ринки просто неба. До речі, тут її відразу й готують.

Сезони дощів

В цій острівній країні в будь-який момент можна потрапити під зливу. Дощі тут настільки проливними, що можуть підтоплювати й цілі райони. На північному сході Шрі-Ланки дощі йдуть взимку, а на південному заході – влітку. У горах погода змінюється частіше і дощить більше.



Сезони дощів на Шрі-Ланці / joinuplviv.com

Світловий день – ідеальний час для подорожей

На острові дуже швидко темніє, приблизно о шостій вечора, тому вирушати в мандрівку найкраще у світловий день, який починається рано-вранці.

Давні назви Шрі-Ланки

Цейлон досі активно використовується. І не тільки під торговою маркою чаю. Наприклад, один з найбільших банків країни BOC – це Bank of Ceylon. Острів має ще дві старі назви: Тапробана та Серендіфіті.

Старовинний символ острівної країни

Одним із символів Шрі-Ланки є дев'яти арковий міст біля Елли, який був збудований майже 100 років тому. Він розташований у горах на відстані 1900 метрів над рівнем моря. Віадук Демодара ще називають Мостом в небо.



Дев'яти арковий міст біля Элли / ru.freepik.com

Велика кількість державних свят

Кожного повного місяця у буддистів вихідний, а це раз на місяць додаткове державне свято. У вихідні дні діє державна заборона на продаж алкогольних напоїв, окрім прибережних туристичних зон. Календарний рік Шрі-Ланки налічує 25 основних державних свят, плюс 12 днів Повного місяця.

Захист диких черпах

Місцеві екологи побоюються зникнення черепах через браконьєрство, тому займаються їх захистом і реабілітацією.

Закачування у відкритому океані

Якщо ваша мрія побачити кита, то тут з її втіленням проблем не буде. Єдине, готуйтеся до кількагодинного марафону закачування у водах океану, від чого вас може знудити.



Голубі кити на Шрі-Ланці / srilanka-island.ru

Ціни на ліки

Вартість медикаментів на Шрі-Ланці майже така ж, як і в Україні. Не варто набирати з собою цілу валізу, достатньо мати стандартну аптечку для подорожі.

10 доларів на день

Середньодобові витрати на Шрі-Ланці становлять 10 – 15 доларів. Тому мандрівники можуть тут жити хоч цілий місяць.

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Ситуація з коронавірусом на Шрі-Ланці

21 січня курортна країна офіційно відкрила небо для туристів зі всіх країн. Проте, перших туристів Шрі-Ланка прийняла ще 28 грудня у рамках проєкту з прийому іноземних туристів – тоді прилетіли 185 пасажирів – українці.

Турист, який збирається в'їхати на територію Шрі-Ланки повинен:

мати з собою візу (дозволяє перебувати на острові до 30 днів)

пройти негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше, ніж за 96 години)

зробити ще два тести по приїзду в країну: у перший день і через 5 днів

вирушити на обов'язковий 5-денний карантин, незалежно від результату ПЛР-тесту

усі ці дні турист не має права виходити за межі готельної зони

після карантину він може замовити екскурсійний тур, але самостійно мандрувати країною заборонено

, станом на 4 лютого 2021 року на Шрі-Ланці виявлено 66 409 випадків зараження коронавірусом, 59 883 особи одужало, 6 194 хворіють, а летальних випадків – 332.