Уже не Рим і Париж: які два міста Європи визнали наймоднішими для подорожі цього літа

Мандрівники дедалі частіше обирають не класичні маршрути з натовпами біля Колізею чи Ейфелевої вежі, а маловідомі міста з атмосферою, красивими вулицями та колоритом.У 2026 році головними фаворитами стали зовсім не Рим і Париж – увагу туристів прикували два європейські міста, про які ви раніше могли навіть не чути.

Туристичний сервіс Tripadvisor на основі відгуків туристів визначив два міста, які стрімко набирають популярності. Їх варто відвідати саме цього літа, поки ще туризм не став таким масовим і не знищив їхню атмосферу.

Які міста Європи визнали наймоднішими для літньої мандрівки?

Тропеа, Італія

На березі Тірренського моря у регіоні Колабрія є курорт, який порівнюють з Позітано, до того як його заповнили розкішні яхти і круїзні лайнери. Тут будинки височіють просто на скелі, а море має красивий бірюзовий відтінок. У старому місті можна поблукати звивистими вузькими вулички, помилуватися архітектурою храмів і побачити види на узбережжя.

Влітку місцевий пляж Spiaggia Della Rotonda переповнений відпочивальниками, але більшість з них – італійці. Для туристів це чудова можливість більше зануритися в атмосферу країни, адже тут не всюди зрозуміють англійську.

Коктейль на основі італійського бітера Campari обійдеться тут у 10 євро, а ніч у готелі середнього класу близько 95 євро. Це не дуже бюджетно, але дешевше, ніж у більш популярних курортах Італії.

Відпочинок у Тропеа, Італія / Фото Depositphotos

Більбао, Іспанія

Поки Канарські острови і Барселона боряться з надмірним туризмом, на півночі Іспанії популярності набирає нове місто – Більбао. У нього немає виходу до моря, але туристи можуть поїхати у сусідні Сан-Себастьян та Ондаррібію, де є чудові піщані пляжі. Однак треба бути готовим, що вода тут не така тепла, як у Середземному морі, адже це Атлантичний океан.

Більбао це справжня прихована перлина Іспанії, яка лежить у гирлі річки Нервьон. Розташування поміж гір, мальовнича річка у місті і красива архітектура роблять це місто ідеальним для міської мандрівки.

Більбао в Іспанії / Фото Depositphotos

Одна з найпопулярніших локацій міста, яку мають побачити всі, хто сюди приїхав – це музею Гуггенхайма. Ця футуристична будівля нагадує величезний корабель, який рухається річкою до центру міста.

Як пише Express, завдяки своїй романтичній атмосфері Більбао підійде закоханим парам, які більше не хочуть їхати у Париж. Крім того, тут дуже смачна кухня – експерти радять скуштувати стейк txuletas та рибне рагу kokotxas.

Музей Гуггенхайма у Більбао / Фото Depositphotos

Раніше ми писали про 7 місць у Європі, яких туристам краще уникати цього літа. Причини різні – спека, переповненість, завищені ціни тощо. У списку опинилися Венеція, грецький острів Санторіні, Рим, Амстердам, Амальфітанське узбережжя тощо. Щоб по-справжньому відчути ці місця і насолодитися ними, краще їхати у несезон, а влітку обирати менш популярні місця.

