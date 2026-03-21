Замість Амстердама, Осло та Афін: 5 невідомих, але значно цікавіших альтернатив столицям

Подорожі до Європи часто обмежуються найвідомішими столицями, хоча за їхніми межами приховано багато цікавих напрямків. Менші міста пропонують насичену культурну програму, виразну архітектуру та локальний колорит без туристичного перевантаження. Саме тут легше відчути ритм повсякденного життя і відкрити нові куточки країни.

У цій добірці Travel Off Path – п'ять недооцінених європейських міст, які варто відвідати туристам.

У які маловідомі міста Європи варто спланувати подорож?

Брашов замість Бухареста (Румунія)

Бухарест хоч і є столицею і найбільшим транспортним вузлом Угорщини, та архітектура тут здебільшого радянська, трамваї старі, а дороги з вибоїнами. Набагато більше туристам сподобається мальовничий Брашов – серце Трансільванії. Центр Брашова – це середньовічна архітектура, вузькі вулички та готична Чорна церква. Це місто називають батьківщиною графа Дракули, бо неподалік розташований замок Бран або ж – замок Дракули.

У похмурому і містичному Брашові знімали популярний серіал "Венздей", що додало йому ще більше популярності.

Брюгге замість Брюселля (Бельгія)

Брюссель – це міжнародна бюрократична бульбашка, де туристам нема що робити. Справжня чарівність Бельгії відкривається у Брюгге, яке ще називають "північною Венецією". Це місто виглядає так, наче його будували за описом з казки.

До речі, як пише Express, у Брюгге обов'язково треба зайти у Basilica of the Holy Blood. У цій красивій каплиці зберігається флакон, у якому міститься кров Ісуса Христа.



Брюгге навесні / Фото Weronika Z

Берген замість Осло (Норвегія)

Якщо ви були тільки в Осло, то вважайте, що ви не бачили Норвегії. Так, Осло красиве місто, але його рівнинний ландшафт не зрівняється з епічними скелями та безкрайньою дикою природою західної Норвегії. Ось чому подорож у цю країну треба розпочати з Бергена. Тут природа навколо настільки красива, що здається ніби час зупинився і зараз все ще період вікінгів.

Лейден замість Амстердама (Нідерланди)

Насправді через переповненість туристами і вічні черги багато мандрівників розчаровуються Амстердамом. Якщо такий досвід спіткав і вас, то радимо відвідати Лейден. Тут теж є канали, атмосферні вулички, приховані внутрішні дворики та середньовічний центр міста. Натомість немає натовпів, а тому все здається більш справжнім.



Лейден в Амстердамі / Фото Jon Lewis

Нафліпом замість Афін (Греція)

Афіни – це гамірна Греція з шаленим ритмом, заторами, стінами, які покриті графіті, міськими ринками тощо. Водночас у Нафліпомі панує елегантна історична атмосфера – тут легше розслабитися та просто насолоджуватися.

Найпопулярніша локація міста – це фортеця Паладімі, з якої відкривається краєвид на теракотові будинки міста.

