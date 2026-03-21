В этой подборке Travel Off Path – пять недооцененных европейских городов, которые стоит посетить туристам.

В какие малоизвестные города Европы стоит спланировать путешествие?

Брашов вместо Бухареста (Румыния)

Бухарест хоть и является столицей и крупнейшим транспортным узлом Венгрии, но архитектура здесь в основном советская, трамваи старые, а дороги с выбоинами. Гораздо больше туристам понравится живописный Брашов – сердце Трансильвании. Центр Брашова – это средневековая архитектура, узкие улочки и готическая Черная церковь. Этот город называют родиной графа Дракулы, потому что неподалеку расположен замок Бран или – замок Дракулы.

В мрачном и мистическом Брашове снимали популярный сериал "Венздей", что придало ему еще больше популярности.

Брюгге вместо Брюселя (Бельгия)

Брюссель – это международный бюрократический пузырь, где туристам нечего делать. Настоящее очарование Бельгии открывается в Брюгге, которое еще называют "северной Венецией". Этот город выглядит так, как будто его строили по описанию из сказки.

Кстати, как пишет Express, в Брюгге обязательно надо зайти в Basilica of the Holy Blood. В этой красивой часовне хранится флакон, в котором содержится кровь Иисуса Христа.



Брюгге весной / Фото Weronika Z

Берген вместо Осло (Норвегия)

Если вы были только в Осло, то считайте, что вы не видели Норвегии. Да, Осло красивый город, но его равнинный ландшафт не сравнится с эпическими скалами и бескрайней дикой природой западной Норвегии. Вот почему путешествие в эту страну надо начать с Бергена. Здесь природа вокруг настолько красивая, что кажется будто время остановилось и сейчас все еще период викингов.

Лейден вместо Амстердама (Нидерланды)

На самом деле из-за переполненности туристами и вечных очередей многие путешественники разочаровываются Амстердамом. Если такой опыт постиг и вас, то советуем посетить Лейден. Здесь тоже есть каналы, атмосферные улочки, скрытые внутренние дворики и средневековый центр города. Зато нет толп, а потому все кажется более настоящим.



Лейден в Амстердаме / Фото Jon Lewis

Нафлипом вместо Афин (Греция)

Афины – это шумная Греция с бешеным ритмом, пробками, стенами, которые покрыты граффити, городскими рынками и тому подобное. В то же время в Нафлипоме царит элегантная историческая атмосфера – здесь легче расслабиться и просто наслаждаться.

Самая популярная локация города – это крепость Паладими, с которой открывается вид на терракотовые дома города.

