У цій добірці Travel Off Path – п'ять недооцінених європейських міст, які варто відвідати туристам.
У які маловідомі міста Європи варто спланувати подорож?
Брашов замість Бухареста (Румунія)
Бухарест хоч і є столицею і найбільшим транспортним вузлом Угорщини, та архітектура тут здебільшого радянська, трамваї старі, а дороги з вибоїнами. Набагато більше туристам сподобається мальовничий Брашов – серце Трансільванії. Центр Брашова – це середньовічна архітектура, вузькі вулички та готична Чорна церква. Це місто називають батьківщиною графа Дракули, бо неподалік розташований замок Бран або ж – замок Дракули.
У похмурому і містичному Брашові знімали популярний серіал "Венздей", що додало йому ще більше популярності.
Брюгге замість Брюселля (Бельгія)
Брюссель – це міжнародна бюрократична бульбашка, де туристам нема що робити. Справжня чарівність Бельгії відкривається у Брюгге, яке ще називають "північною Венецією". Це місто виглядає так, наче його будували за описом з казки.
До речі, як пише Express, у Брюгге обов'язково треба зайти у Basilica of the Holy Blood. У цій красивій каплиці зберігається флакон, у якому міститься кров Ісуса Христа.
Брюгге навесні / Фото Weronika Z
Берген замість Осло (Норвегія)
Якщо ви були тільки в Осло, то вважайте, що ви не бачили Норвегії. Так, Осло красиве місто, але його рівнинний ландшафт не зрівняється з епічними скелями та безкрайньою дикою природою західної Норвегії. Ось чому подорож у цю країну треба розпочати з Бергена. Тут природа навколо настільки красива, що здається ніби час зупинився і зараз все ще період вікінгів.
Лейден замість Амстердама (Нідерланди)
Насправді через переповненість туристами і вічні черги багато мандрівників розчаровуються Амстердамом. Якщо такий досвід спіткав і вас, то радимо відвідати Лейден. Тут теж є канали, атмосферні вулички, приховані внутрішні дворики та середньовічний центр міста. Натомість немає натовпів, а тому все здається більш справжнім.
Лейден в Амстердамі / Фото Jon Lewis
Нафліпом замість Афін (Греція)
Афіни – це гамірна Греція з шаленим ритмом, заторами, стінами, які покриті графіті, міськими ринками тощо. Водночас у Нафліпомі панує елегантна історична атмосфера – тут легше розслабитися та просто насолоджуватися.
Найпопулярніша локація міста – це фортеця Паладімі, з якої відкривається краєвид на теракотові будинки міста.
Які ще місця у Європі варто відвідати?
Пляж Кала-Маріолу на італійському острові Сардинія визнали одним з найкращих у світі. Чиста бірюзова вода, світла галька та вапнякові скелі створюють унікальний краєвид, а тиша додає відчуття віддаленості від решти світу.
