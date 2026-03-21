У цій добірці Travel Off Path – п'ять недооцінених європейських міст, які варто відвідати туристам.

У які маловідомі міста Європи варто спланувати подорож?

Брашов замість Бухареста (Румунія)

Бухарест хоч і є столицею і найбільшим транспортним вузлом Угорщини, та архітектура тут здебільшого радянська, трамваї старі, а дороги з вибоїнами. Набагато більше туристам сподобається мальовничий Брашов – серце Трансільванії. Центр Брашова – це середньовічна архітектура, вузькі вулички та готична Чорна церква. Це місто називають батьківщиною графа Дракули, бо неподалік розташований замок Бран або ж – замок Дракули.

У похмурому і містичному Брашові знімали популярний серіал "Венздей", що додало йому ще більше популярності.

Брюгге замість Брюселля (Бельгія)

Брюссель – це міжнародна бюрократична бульбашка, де туристам нема що робити. Справжня чарівність Бельгії відкривається у Брюгге, яке ще називають "північною Венецією". Це місто виглядає так, наче його будували за описом з казки.

До речі, як пише Express, у Брюгге обов'язково треба зайти у Basilica of the Holy Blood. У цій красивій каплиці зберігається флакон, у якому міститься кров Ісуса Христа.



Брюгге навесні

Берген замість Осло (Норвегія)

Якщо ви були тільки в Осло, то вважайте, що ви не бачили Норвегії. Так, Осло красиве місто, але його рівнинний ландшафт не зрівняється з епічними скелями та безкрайньою дикою природою західної Норвегії. Ось чому подорож у цю країну треба розпочати з Бергена. Тут природа навколо настільки красива, що здається ніби час зупинився і зараз все ще період вікінгів.

Лейден замість Амстердама (Нідерланди)

Насправді через переповненість туристами і вічні черги багато мандрівників розчаровуються Амстердамом. Якщо такий досвід спіткав і вас, то радимо відвідати Лейден. Тут теж є канали, атмосферні вулички, приховані внутрішні дворики та середньовічний центр міста. Натомість немає натовпів, а тому все здається більш справжнім.



Лейден

Нафліпом замість Афін (Греція)

Афіни – це гамірна Греція з шаленим ритмом, заторами, стінами, які покриті графіті, міськими ринками тощо. Водночас у Нафліпомі панує елегантна історична атмосфера – тут легше розслабитися та просто насолоджуватися.

Найпопулярніша локація міста – це фортеця Паладімі, з якої відкривається краєвид на теракотові будинки міста.

