Дізнайтесь про екстримальні локації Львова, які варто відвідати всім туристам. Вони пропонують різноманітні екстремальні розваги, такі як польоти в аеротрубі, картинг без водійського посвідчення та скелелазіння для різних рівнів підготовки.
Або ж, де у Львові побачити панораму міста. Наприклад, гора Баба Род у Львові є маловідомою локацією, звідки відкривається панорама міста. Гора розташована між вулицями Старознесенською, Польовою та залізничною колією.
Церква, що повернулася до життя: неймовірна історія храму святого Андрія Первозванного у Львові
- Церква святого Андрія Первозваного у Львові збудована у 1900 році в стилі модерн і неокласика, проте не вважається архітектурним шедевром.
- Після здобуття Україною незалежності храм повернули вірянам, провели реставрацію та надали йому нову назву на честь апостола Андрія Первозваного.
Церква Святого Андрія Первозванного у Львові – це храм початку 20 століття, який пережив зміну призначення в радянський період і відродився після незалежності, отримавши новий вигляд і сучасні куполи.
У Львові є чимало відомих храмів, проте церква святого Андрія Первозваного на вулиці Шевченка 66 часто залишається поза увагою туристів, розповідає "Україна Інкогніта".
Дивіться також Весна іде, красу несе: де та коли зацвітуть квіти у Львові
Яка історія церкви святого Андрія Первозванного у Львові?
Хоч церква зведена у 1900 році, вона не належить до найстаріших пам'яток міста і виконана в стилі, який поєднує риси модерну та неокласики. Саме тому деякі історики та мистецтвознавці не відносять її до архітектурних шедеврів.
Водночас її масштаб і краса залишаються беззаперечними, особливо для тих, хто відкриває Львів без туристичних маршрутів. Колись ця вулиця мала назву Янівська, адже вела до містечка Янів. На початку 20 століття тут збудували монастир для католицького ордену реформатів.
Храм тоді був освячений на честь Святої Родини, а його зовнішній вигляд відрізнявся від сучасного, зокрема, куполи були іншими за формою і з'явилися у нинішньому вигляді вже значно пізніше. Монастир проіснував до кінця 1940-х років. Після цього, в радянський період, приміщення передали під клуб Мехсклозаводу.
Дивіться також Замість Бурдж Халіфа – корови: мало хто знає, що на Львівщині є свій Дубай
Лише після здобуття Україною незалежності храм повернули вірянам. Спочатку він належав Українській автокефальній православній церкві. Тоді ж провели масштабну реставрацію, відновили інтер'єри та оновили розписи, а також надбудували бані у стилі, що нагадує українське бароко.
Саме тоді храм отримав нову назву – на честь апостола Андрія Первозваного. Поруч із церквою розташований Янівський цвинтар – один із найбільших і найзначніших у Львові. Тут поховано чимало відомих мешканців міста, а сам некрополь приваблює увагу завдяки старовинним каплицям, склепам і мистецьким барельєфам, які є не менш цікавими, ніж сама церква.
Яка ще церква у Львові варта уваги туристів?
Ще одна локація у Львові, яка варта уваги – це церква Святого Андрія на вулиці Соборна. Вона має дуже давню історію: від перших дерев'яних споруд до кам'яного костелу, що пережив століття змін, перебудов і навіть зміну призначення, розповідає "Твоє Місто". Тут поєдналися різні епохи: від оборонного монастиря з укріпленнями до сучасного храму з оновленим виглядом.
Церква Святого Андрія / фото inlviv.in.ua
Церква цікава не лише як релігійна споруда, а й як частина історії Львова. Вона була важливим оборонним і духовним центром міста, а сьогодні є місцем, де зберігається пам'ять про минуле і водночас триває сучасне життя. Саме це поєднання робить її особливою і вартою уваги.
Які ще цікаві локації побачити у Львові?
