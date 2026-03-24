Церковь Святого Андрея Первозванного во Львове –это храм начала 20 века, который пережил смену назначения в советский период и возродился после независимости, получив новый облик и современные купола.

Во Львове есть немало известных храмов, однако церковь святого Андрея Первозванного на улице Шевченко 66 часто остается без внимания туристов, рассказывает "Украина Инкогнита".

Какова история церкви святого Андрея Первозванного во Львове?

Хотя церковь возведена в 1900 году, она не относится к старейшим памятникам города и выполнена в стиле, который сочетает черты модерна и неоклассики. Именно поэтому некоторые историки и искусствоведы не относят ее к архитектурным шедеврам.

В то же время ее масштаб и красота остаются неоспоримыми, особенно для тех, кто открывает Львов без туристических маршрутов. Когда-то эта улица называлась Яновская, ведь вела к городку Янов. В начале 20 века здесь построили монастырь для католического ордена реформатов.

Храм тогда был освящен в честь Святой Семьи, а его внешний вид отличался от современного, в частности, купола были другими по форме и появились в нынешнем виде уже значительно позже. Монастырь просуществовал до конца 1940-х годов. После этого, в советский период, помещение передали под клуб Мехсклозавода.

Только после обретения Украиной независимости храм вернули верующим. Сначала он принадлежал Украинской автокефальной православной церкви. Тогда же провели масштабную реставрацию, восстановили интерьеры и обновили росписи, а также надстроили купола в стиле, напоминающий украинское барокко.

Именно тогда храм получил новое название – в честь апостола Андрея Первозванного. Рядом с церковью расположено Яновское кладбище – одно из крупнейших и самых значительных во Львове. Здесь похоронено немало известных жителей города, а сам некрополь привлекает внимание благодаря старинным часовням, склепам и художественным барельефам, которые являются не менее интересными, чем сама церковь.

Какая еще церковь во Львове достойна внимания туристов?

Еще одна локация во Львове, которая стоит внимания – это церковь Святого Андрея на улице Соборная. Она имеет очень давнюю историю: от первых деревянных сооружений до каменного костела, пережившего века изменений, перестроек и даже смену назначения, рассказывает "Твой Город". Здесь соединились разные эпохи: от оборонного монастыря с укреплениями до современного храма с обновленным видом.



Церковь интересна не только как религиозное сооружение, но и как часть истории Львова. Она была важным оборонительным и духовным центром города, а сегодня является местом, где хранится память о прошлом и одновременно продолжается современная жизнь. Именно это сочетание делает ее особенной и достойной внимания.

