У центрі Львова на площі Ринок запрацювала традиційна ковзанка. Як зазвичай, вона працюватиме до 10 березня наступного року.

Про відкриття ковзанки у центрі Львова, повідомило "Твоє Місто".

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Уже декілька років підряд сезонну льодову ковзанку у центрі міста облаштовує ТзОВ "Наукововиробнича фірма "Відкриті комп'ютерні системи" (ВІКОС). Згідно з даними Youcontrol, компанія зареєстрована у Львові і займається організацією видів відпочинку та розваг.



Льодова ковзанка на площі Ринок / Фото: Христина Гоголь

Графік роботи та ціни на квитки

Ковзанка працює з 10:00 до 21:00.

Вартість дорослого квитка у будні становить 110 гривень, а у п'ятницю та на вихідних – 150 гривень. Квиток для дітей до 12 років коштує – 90 гривень, а у п'ятницю, суботу, неділю – 110 гривень.



Льодова ковзанка на площі Ринок / Фото: Христина Гоголь

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Ковзанка Спортивно-розважального комплексу "Медик"

Планує відкритися із 10 грудня. Вартість вхідного квитка для дорослих у будні – 100 гривень за годину, на вихідні – 120. Для дітей 80 та 100 гривень відповідно.

ТРЦ "King Cross Leopolis"

Вартість квитка тут залежить від дня і години, катання триває 45 хвилин.



Графік сеансів та ціни на квитки у ТРЦ "King Cross Leopolis" / kingcross.com.ua

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ТВК "Південний"

Вартість квитка для дорослих у будні – 100 гривень та 120 гривень на вихідних, а для дітей 80 гривень у будні та 100 на вихідних – за 45 хвилин катання.