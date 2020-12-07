В центре Львова на площади Рынок заработал традиционный каток. Как обычно, он будет работать до 10 марта следующего года.

Об открытии катка в центре Львова, сообщило "Твоє Місто".

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Уже несколько лет подряд сезонный ледовый каток в центре города обустроивает ООО "Научно-производственная фирма "Открытые компьютерные системы" (ВИКОС). Согласно данным Youcontrol, компания зарегистрирована во Львове и занимается организацией видов отдыха и развлечений.



Ледовый каток на площади Рынок / Фото: Кристина Гоголь

График работы и цены на билеты

Каток работает с 10:00 до 21:00.

Стоимость взрослого билета в будни составляет 110 гривен, а в пятницу и на выходных – 150 гривен. Билет для детей до 12 лет стоит – 90 гривен, а в пятницу, субботу, воскресенье – 110 гривен.



Ледовый каток на площади Рынок / Фото: Кристина Гоголь

Где еще покататься во Львове?

Каток Спортивно-развлекательного комплекса "Медик"

Планирует открыться с 10 декабря. Стоимость входного билета для взрослых в будни – 100 гривен за час, на выходные – 120. Для детей 80 и 100 гривен соответственно.

ТРЦ "King Cross Leopolis"

Стоимость билета здесь зависит от дня и часа, катание длится 45 минут.

График сеансов и стоимость билетов в ТРЦ "King Cross Leopolis" / kingcross.com.ua

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ТВК "Южный"

Стоимость билета для взрослых в будни – 100 гривен и 120 гривен на выходных, а для детей 80 гривен в будни и 100 в выходные – 45 минут катания.