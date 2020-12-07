В центре Львова открыли каток: график работы и цены на билеты
В центре Львова на площади Рынок заработал традиционный каток. Как обычно, он будет работать до 10 марта следующего года.
Об открытии катка в центре Львова, сообщило "Твоє Місто".
Интересно Самые красивые катки мира: захватывающие фото
Уже несколько лет подряд сезонный ледовый каток в центре города обустроивает ООО "Научно-производственная фирма "Открытые компьютерные системы" (ВИКОС). Согласно данным Youcontrol, компания зарегистрирована во Львове и занимается организацией видов отдыха и развлечений.
Ледовый каток на площади Рынок / Фото: Кристина Гоголь
График работы и цены на билеты
Каток работает с 10:00 до 21:00.
Стоимость взрослого билета в будни составляет 110 гривен, а в пятницу и на выходных – 150 гривен. Билет для детей до 12 лет стоит – 90 гривен, а в пятницу, субботу, воскресенье – 110 гривен.
Ледовый каток на площади Рынок / Фото: Кристина Гоголь
Где еще покататься во Львове?
Каток Спортивно-развлекательного комплекса "Медик"
Планирует открыться с 10 декабря. Стоимость входного билета для взрослых в будни – 100 гривен за час, на выходные – 120. Для детей 80 и 100 гривен соответственно.
ТРЦ "King Cross Leopolis"
Стоимость билета здесь зависит от дня и часа, катание длится 45 минут.
График сеансов и стоимость билетов в ТРЦ "King Cross Leopolis" / kingcross.com.ua
Читайте также Горнолыжный курорт "Буковель" таки открыл зимний сезон: какие новинки ждут туристов
ТВК "Южный"
Стоимость билета для взрослых в будни – 100 гривен и 120 гривен на выходных, а для детей 80 гривен в будни и 100 в выходные – 45 минут катания.
Поделиться новостью