Трускавець – це один із найвідоміших курортів України, який виріс із невеликого поселення у центр лікувального туризму. Це зручний варіант для короткого відпочинку, особливо для мешканців міста Львів: дорога до Трускавця займає близько двох годин, тож поїздка легко вписується у формат вікенду без ночівлі.

Вже зовсім скоро настануть спекотні літні дні, а разом із ними бажання вирватися у відпустку чи хоча б на короткий вікенд. Одним із популярних напрямків для такого відпочинку залишається Трускавець – це курортне місто, яке поєднує спокійну атмосферу, природу та лікувальні ресурси. У цій статті розповідаємо про історію встановлення курорту, а також про цікаві місця, які варто відвідати туристам.

Коли та як був заснований Трускавець?

Трускавець – один із найвідоміших бальнеологічних курортів України, який здобув популярність завдяки своїм мінеральним водам із лікувальними властивостями, розповідає "Україна Інкогніта".

Перша письмова згадка про місто датується 1425 роком, однак як курорт воно почало розвиватися значно пізніше, офіційною датою заснування вважають 1827 рік. Історично Трускавець був відомий як центр солеваріння, а згодом як територія з покладами нафти. Саме природні особливості, зокрема нафтова складова, вплинули на унікальні властивості місцевих вод, серед яких найвідомішою є "Нафтуся".

Як раніше виглядала дорога до джерела мінеральної води "Нафтуся" / фото "Локальна Історія"

Сьогодні місто умовно поділяють на дві частини: курортну з історичним центром, бюветами, парками, віллами та готелями, і житлову, де проживають місцеві. Курортна зона залишається компактною та приваблює туристів архітектурою кінця 19 – початку 20 століття, зокрема дерев'яними віллами.

Куди сходити та що побачити у Трускавці?

На платформі тредс ми натрапили на публікацію makarova_2101, де у коментарях розповіли про цікаві локації для відпочинку у Трускавці. Найчастіше користувачі радять почати з простого – прогулянок містом. За їх словами, курорт має особливу курортну атмосферу: тут не поспішають, звучить музика, а головною "традицією" залишається відвідування бювету з мінеральною водою.

Курортний парк "Адамівка" / фото "Трускавець"

Серед популярних локацій курортний парк "Адамівка", де можна гуляти, годувати білок і просто відпочити серед природи. Також радять піднятися до найвищої статуї Ісуса Христа в Україні, про яку ми вже раніше розповідали. Саме звідти відкривається панорамний вид на місто, особливо гарний під час заходу сонця.

Як виглядає статуя / інстаграм isayenko_katherine

Вона встановлена на Гошівській горі, яка є найвищою точкою курорту. Монумент височіє над містом із розпростертими руками, створюючи впізнаваний силует і слугуючи популярним місцем для відвідин туристів. Загальна висота композиції становить близько 12 метрів, із яких понад 9 метрів припадає на саму скульптуру, а решта на постамент. Її вага перевищує 50 тонн.

Статую створено за мотивами Христос-Спаситель у Ріо-де-Жанейро, а на постаменті викарбувано біблійний рядок. Територію навколо облаштовано як оглядовий майданчик із лавками, зеленими зонами та фотолокаціями, звідки відкривається панорамний вид на місто.

Окрім цього, туристи згадують: дельфінарій як варіант розваги, місцеві СПА-комплекси, концерти та виступи, які часто відбуваються просто неба, майстер-класи та виставки. Деякі користувачі зазначають, що місто невелике, тому його можна обійти за кілька годин, але саме атмосфера робить його привабливим.

Дельфінарій / фото "Трускавець"

Також у коментарях радять не обмежуватися лише Трускавцем і поїхати в околиці. Серед популярних варіантів:

Східниця – для спокійного відпочинку в горах;

Тустань – історична локація зі скелями;

Дрогобич – із ратушею та старовинною архітектурою;

Як довго їхати у Трускавець зі Львова?

Для мешканців міста Львів – це один із найзручніших варіантів для короткої поїздки без ночівлі. Дістатися до Трускавця можна приблизно за дві години, а вартість поїздки стартує орієнтовно від 234 гривень за місце, що робить напрямок доступним навіть для спонтанного вікенду.



Ціна квитків зі Львова до Трускавця / скриншот з додатку " Укрзалізниця"

Які українські курорти та санаторії варті уваги туристів?

Місто Свалява розтягнулося крізь долину в Мукачівському районі Закарпатської області. Це хоч і невідомий курорт, але мінеральних джерел там чимало, як і самих санаторіїв. Саме там функціонують одні з найвідоміших санаторіїв Закарпаття: "Поляна", "Кришталеве Джерело", "Сонячне Закарпаття", "Квітка Полонини".

Також дізнайтесь про санаторій "Лісова пісня" на Волині, що був одним із найвідоміших курортів біля Шацьких озер. Що цікаво, комплекс працює і досі. Він розрахований приблизно на 420 гостей, із просторою територією та власним медичним центром. Тут працюють лікарі різних спеціальностей, а відпочивальникам пропонують широкий перелік фізіотерапевтичних і бальнеологічних процедур на сучасному обладнанні.