Задрапований монумент буде відкритий до 3 жовтня. На реалізацію проєкту використають 25 000 квадратних метрів тканини.

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Тріумфальна арка в сріблястих шатах

Ідея належить скульптору і художнику Христо Явашеву і його дружині. Цей проєкт вони розробили разом ще у 1962, але так і не встигли реалізувати. Митець помер у 2020 році, його дружина Жанна-Клод — у 2009. Тому зараз за процесом пильнує племінник художника Володимир Явашев.



Процес створення інсталяції / Фото EPA

Христо Явашев прославився своїми іншими схожими ідеями. Наприклад, в 1972 році вони перекрили помаранчевим завісою ущелині в Колорадо, а в 1995 – одягнули в білу тканину фасад німецького Рейхстагу.

Глобальну ідею з оберненням Тріумфальної арки влада Парижа схвалила тільки у 2017 році. Стартувати з проєктом хотіли навесні 2020 року, але через пандемію плани змінилися.



Тріумфальна арка в білій тканині / Фото EPA

Гроші на здійснення свого задуму виділив сам Христо. Він продав свої підготовчі малюнки та креслення, а також ранні роботи. Вартість мрії відомого митця – 14 мільйонів євро. Після кількох тижнів підготовки розпочався останній етап художньої інсталяції відомої архітектурної пам'ятки. Він є частиною проєкту L’Arc de Triomphe, Wrapped.

Як відбувається процес огортання тканиною: відео

12 вересня на Тріумфальну арку закинули перший сріблясто-блакитний аркуш поліпропілену. Задрапованому пам'ятнику – бути!



Інсталяція ввечері / Фото EPA