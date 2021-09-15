Задрапированный монумент будет открыт до 3 октября. На реализацию проекта потратят 25 000 квадратных метров ткани.

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Триумфальная арка в серебристой одежде

Идея принадлежит скульптору и художнику Христо Явашеву и его жене. Этот проект они разработали вместе еще в 1962 году, но так и не успели реализовать. Художник умер в 2020 году, его жена Жанна-Клод – в 2009. Поэтому сейчас за процессом следит племянник художника Владимир Явашев.



Процесс создания инсталляции / Фото EPA

Христо Явашев прославился своими другими похожими идеями. Например, в 1972 году они перекрыли оранжевым занавесом ущелье в Колорадо, а в 1995 – одели в белую ткань фасад немецкого Рейхстага.

Глобальную идею с драпировкой Триумфальной арки власти Парижа одобрили только в 2017 году. Стартовать с проектом хотели весной 2020 года, но из-за пандемии планы изменились.



Триумфальная арка в белой ткани / Фото EPA

Деньги на осуществление своего замысла выделил сам Христо. Он продал свои подготовительные рисунки и чертежи, а также ранние работы. Стоимость мечты известного художника – 14 миллионов евро. После нескольких недель подготовки начался последний этап художественной инсталляции известной архитектурной достопримечательности. Он является частью проекта L'Arc de Triomphe, Wrapped.

Как происходит процесс оборачивания тканью: видео

12 сентября на Триумфальную арку забросили первый серебристо-голубой лист полипропилена. Задрапированному памятнику – быть!



Инсталляция вечером / Фото EPA