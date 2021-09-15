На памятнике поврежденные столбы, перегородки и специальный раствор, что их скрепляет. Это было выявлено во время лазерного сканирования.
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На месте реставрационных работ будут установлены леса, чтобы специалисты-консерваторы смогли добраться до верхушки камней и заменить испорченный бетонный раствор на известковую смесь.
В Великобритании отреставрируют Стоунхендж / Фото "Английское наследие"
Отмечается, что ремонт планируется завершить за две недели.
Четыре с половиной тысячи лет ударов ветром и дождем создали трещины и дыры на поверхности камня,
– заявила старшая куратор Гезер Себир.
Она добавила, что меры, которые сейчас принимаются, необходимые для того, чтобы сохранить выдающийся памятник.
Замена монеты, которую положили в 50-х годах
Чтобы отметить начало ремонта, "Английское наследие" предложило Ричарду Вудману-Бейли заменить половину копейки, которую он положил под один из камней в 1958 году, когда был еще восьмилетним мальчиком.
Ричард положил монету под один из камней Стоунхенджа в 1958-м / Фото "Английское наследие"
Специальную памятную монету выпустит Королевский монетный двор. На ней будет изображен воин с копьем и лев.
Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету,
– говорит директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.
71-летний Ричард положит новую монету / Фото "Английское наследие"
По словам Морган, похожие монеты несколько веков назад имели с собой люди, которые направлялись в Стоунхендж. Таким образом рассказывают историю, которая соединяет поколения.