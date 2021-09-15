На пам'ятнику пошкоджені стовпи, перетинки та спеціальний розчин, що їх скріплює. Це було виявлено під час лазерного сканування.

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На місці реставраційних робіт будуть встановлені риштування, щоб фахівці-консерватори змогли дістатися до верхівки каменів і замінити зіпсований бетонний розчин на вапняну суміш.



У Великій Британії відреставрують Стоунхендж / Фото "Англійська спадщина"

Зазначається, що ремонт планують завершити за два тижні.

Чотири з половиною тисячі років ударів вітром та дощем створили тріщини та діри на поверхні каменю,

– заявила старша кураторка Гезер Себір.

Вона додала, що заходи, які зараз приймаються, необхідні для того, щоб зберегти видатну пам'ятку.

Заміна монети, яку поклали у 50-х роках

Щоб відзначити початок ремонту, "Англійська спадщина" запропонувала Річардові Вудману-Бейлі замінити половину копійки, яку він поклав під один з каменів у 1958 році, коли був ще восьмирічним хлопчиком.



Річард поклав монету під один з каменів Стоунхенджу у 1958-му / Фото "Англійська спадщина"

Спеціальну пам'ятну монету випустить Королівський монетний двір. На ній буде зображено воїна зі списом і лева.

Ми з радістю запросили Річарда, щоб він власноручно викарбував свою історичну монету,

– каже директор із колекційних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган.



71-річний Річард покладе нову монету / Фото "Англійська спадщина"

За словами Морган, схожі монети кілька століть тому мали з собою люди, які прямували до Стоунхенджу. У такий спосіб розповідають історію, яка з'єднує покоління.