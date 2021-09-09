Перероблятимуть пластик, маркованого "02" – це кришечки від пластикових пляшок та флакони з-під побутової хімії. Завдяки цьому кількість сміття, яку доводиться вивозити з Антарктиди, зменшиться.

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Переробка пластику у сувеніри

Подітися відходам в Антарктиці нема куди – тому усі наукові співробітники окремо сортують метал, скло, пластик і картон. А потім – вивозять це сміття на судні на материк. Обладнання для переробки полегшить цей процес.

Відповідальне ставлення до екології та менеджменту відходів – світовий тренд і наша відповідальність. В нас ще купа ідей, як покращити екологічний стан біля станції – зараз ми працюємо над проєктом очисних споруд, які допоможуть повністю очистити побутові стоки станції,

– сказав заступник директора Національного антарктичного наукового центру В'ячеслав Марченко.

Наукова станція "Академік Вернадський" є однією з найбільш відвідуваних в Антарктиді. До пандемії льодовий материк відвідувало близько 50 тисяч туристів, з них 10% – українську станцію. Сміття вони привозили та відвозили з собою. Тепер його можна буде перетворити на сердечка, пінгвінів та інші сувеніри, вдихнувши в антарктичний пластик друге життя.