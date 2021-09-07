Планують запустити мандрівку вже наприкінці 2023 року. Загалом на борту зможе перебувати до 16 пасажирів.

Актуально Японські автобуси з майбутнього: який вигляд мають ідеальні місця для нічних переїздів

Літак-дирижабль до Північного полюса

Подорож розробляє шведська компанія OceanSky Cruises. Бронювання відкриті вже, щоправда, ціна такої пригоди доволі висока. Подорож на двох коштуватиме 232 тисячі доларів. Ідея полягає в тому, щоб повернути гострі відчуття пригод часів дослідження дирижаблів, але з комфортом та безпекою сучасних технологій.



Візуалізація польоту дирижабля / Фото Kirt Thomsen

На борту гібриду буде 8 двомісних кают, а обслуговуватиме цю подорож 7 членів екіпажу, серед яких шеф-кухар. Всього Airlander 10 може підіймати в повітря до 11 тонн вантажу, спалюючи при цьому менше палива, ніж літак при повному завантаженні.

Політ відбуватиметься на висоті 30 метрів зі швидкістю велосипеда, аби пасажири встигли насолодитися краєвидами та дикою природою Північного полюса. Ідея полягає в тому, щоб повернути гострі відчуття пригод часів дослідження дирижаблів, але з комфортом та безпекою сучасних технологій.

Як виглядатиме дирижабль з середини: відео

Подорож на дирижаблі: короткий екскурс

Подорож до Північного полюса на дирижаблі вже здійснювали у 1926 році. Експедицію провели норвежці. Вона виявилась вкрай вдалою. Стартував гігантський дирижабль "Норге" (що означає Норвегія) від щогли в одному з найвіддаленіших у світі поселень на архіпелазі Шпіцберген, а приземлився в Алясці.

До теми Магія життя за полярним колом: у світ вийшла фотокнига про Арктику – захопливі знімки

Дирижаблі перестали використовувати у 1930-роках, але концепцію очевидно не знищили. У 2010 році британська Hybrid Air Vehicles (HAV) розробила концепцію масштабного дирижабля нового покоління для Пентагону, але за 2 роки проєкт скасували.