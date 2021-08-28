До збірки увійшли близько 200 знімків. Кожен з них не тільки промовисто граний, але й має історію.

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Життя за полярним колом у фото

Полярне коло проходить через Ісландію, Норвегію, Швецію, Фінляндію, Росію, Аляску, Канаду та Гренландію. У книзі "Арктика: Життя всередині полярного кола" фотографка Клаудія Мартін проілюструвала суворе життя у вічній мерзлоті чарівними фото.

Вона додала проникливі підписи, щоб провести читача через цю "область крайнощів: екстремальний холод, екстремальні сезонні зміни денного світла та екстремальні природні явища". Адже через кліматичні зміни невідомо, скільки ще існуватимуть ці природні скарби.

Декілька цікавих фактів про цю місцевість:

У Фінляндії низини вкриті болотами, тоді як сосни та ялини прикривають низовини, але вершини – без дерев.

У Норвегії найкраще видно Північне сяйво.

На території Канади є найбільший незаселений острів у світі. Він називається Девон та має площу 55 247 квадратних кілометрів!

Лапландія, де проживає близько трьох відсотків населення Фінляндії, але найбільший регіон країни, є найменш густонаселеною територією континентальної Європи.

Шпіцберген у Норвегії – найбільший і єдиний постійно населений острів архіпелагу, що лежить приблизно в 1050 км від Північного полюса.

Життя в Арктиці / Фото Клаудії Мартін