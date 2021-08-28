В сборник вошли около 200 снимков. Каждый из них не только красноречиво грани, но и имеет историю.

К слову Украинские термалы: где искупаться, чтобы оздоровиться

Жизнь за полярным кругом в фото

Полярный круг проходит через Исландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию, Аляску, Канаду и Гренландию. В книге "Арктика: Жизнь внутри полярного круга" фотографка Клаудия Мартин проиллюстрировала суровую жизнь в вечной мерзлоте волшебными фото.

Она добавила проницательные подписи, чтобы провести читателя через эту "область крайностей: экстремальный холод, экстремальные сезонные изменения дневного света и экстремальные природные явления". Ведь за климатических изменений неизвестно, сколько еще будут существовать эти природные сокровища.

Несколько интересных фактов об этой местности:

В Финляндии низины покрыты болотами, тогда как сосны и ели прикрывают низменности, но вершины – без деревьев.

В Норвегии лучше видно Северное сияние.

На территории Канады является крупнейший необитаемый остров в мире. Он называется Девон и имеет площадь 55 247 квадратных километров!

Лапландия, где проживает около трех процентов населения Финляндии, но самый регион страны, наименее густонаселенной территорией континентальной Европы.

Шпицберген в Норвегии – самый большой и единственный постоянно обитаемый остров архипелага, лежит примерно в 1050 км от Северного полюса.

Жизнь в Арктике / Фото Клаудії Мартін