Якщо ви планували мандрівку на Великдень, то 24 Канал розповідає про місця в Україні, де дотримуються унікальних великодніх традицій.

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Унікальний великодній танець

У селі Чортовець Городенкіського району, що в Івано-Франківській області існує давня великодня традиція, якої місцеві мешканці дотримуються вже кілька століть поспіль. Три дні Великодніх свят і на Провідну неділю чоловіки різного віку виконують унікальний танець – сербен. Його танцюють на території церкви, а під час цього також співають. Етнографи порівнюють сербен з сербським військовим чоловічим танцем.

Припускають, що танець і мелодія, яка має протяжність як у південних слов'ян, є відгомоном княжої історії, коли на теперішніх прикарпатських землях були білі хорвати,

– сказав представник Державного агентства розвитку туризму Ігор Чава.

Чоловіки виконують сербен на Великдень: відео

Давня великодня гра

У селах на Волині діти і дорослі щороку на Великдень грають давню гру з яйцями – каток. Для цього в землі викопують невелику яму круглої форми зі спіральною гіркою. Цією гіркою запускають писанки. Перша – зупиняється в ямі, а друга має її торкнутися, але не розбитися. Чиє яйце розбилося – той гравець вибуває.

Писанки, які використовуються у грі, мають особливі назви:

вольвокс – це гостренька з обох боків крашанка. Вона котиться хаотично і дістає будь-яке яйце;

кантарка – кругла писанка;

храборт – побита писанка.

Дивіться відео, як на Волині грають у каток:

Український Великдень – це особливе свято. Окрім унікальних традицій, є й ті, які знає кожен – Поливаний понеділок, розпис писанок, печіння паски тощо. Важливо цінувати нашу культуру і прищепити дітям любов до неї.