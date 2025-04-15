Если вы планировали путешествие на Пасху, то 24 Канал рассказывает о местах в Украине, где придерживаются уникальных пасхальных традиций.
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Уникальный пасхальный танец
В селе Чертовец Городенкисского района, что в Ивано-Франковской области существует давняя пасхальная традиция, которой местные жители придерживаются уже несколько веков подряд. Три дня Пасхальных праздников и на Проводное воскресенье мужчины всех возрастов исполняют уникальный танец – сербен. Его танцуют на территории церкви, а во время этого также поют. Этнографы сравнивают сербен с сербским военным мужским танцем.
Предполагают, что танец и мелодия, которая имеет протяженность как у южных славян, является отголоском княжеской истории, когда на нынешних прикарпатских землях были белые хорваты,
– сказал представитель Государственного агентства развития туризма Игорь Чава.
Мужчины выполняют сербен на Пасху: видео
Древняя пасхальная игра
В селах на Волыни дети и взрослые ежегодно на Пасху играют древнюю игру с яйцами – каток. Для этого в земле выкапывают небольшую яму круглой формы со спиральной горкой. По этой горке запускают крашанки. Первая – останавливается в яме, а вторая должна ее коснуться, но не разбиться. Чье яйцо разбилось – тот игрок выбывает.
Крашанки, которые используются в игре, имеют особые названия:
- вольвокс – это остренькая с обеих сторон крашанка. Она катится хаотично и достает любое яйцо;
- кантарка – круглая крашанка;
- храборт – побитая крашанка.
Смотрите видео, как на Волыни играют в каток:
Украинская Пасха – это особый праздник. Кроме уникальных традиций, есть и те, которые знает каждый – Поливальный понедельник, роспись яиц, печение кулича и тому подобное. Важно ценить нашу культуру и приучать будущему поколению любовь к ней.