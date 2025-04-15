Если вы планировали путешествие на Пасху, то 24 Канал рассказывает о местах в Украине, где придерживаются уникальных пасхальных традиций.

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Уникальный пасхальный танец

В селе Чертовец Городенкисского района, что в Ивано-Франковской области существует давняя пасхальная традиция, которой местные жители придерживаются уже несколько веков подряд. Три дня Пасхальных праздников и на Проводное воскресенье мужчины всех возрастов исполняют уникальный танец – сербен. Его танцуют на территории церкви, а во время этого также поют. Этнографы сравнивают сербен с сербским военным мужским танцем.

Предполагают, что танец и мелодия, которая имеет протяженность как у южных славян, является отголоском княжеской истории, когда на нынешних прикарпатских землях были белые хорваты,

– сказал представитель Государственного агентства развития туризма Игорь Чава.

Мужчины выполняют сербен на Пасху: видео

Древняя пасхальная игра

В селах на Волыни дети и взрослые ежегодно на Пасху играют древнюю игру с яйцами – каток. Для этого в земле выкапывают небольшую яму круглой формы со спиральной горкой. По этой горке запускают крашанки. Первая – останавливается в яме, а вторая должна ее коснуться, но не разбиться. Чье яйцо разбилось – тот игрок выбывает.

Крашанки, которые используются в игре, имеют особые названия:

вольвокс – это остренькая с обеих сторон крашанка. Она катится хаотично и достает любое яйцо;

кантарка – круглая крашанка;

храборт – побитая крашанка.

Смотрите видео, как на Волыни играют в каток:

Украинская Пасха – это особый праздник. Кроме уникальных традиций, есть и те, которые знает каждый – Поливальный понедельник, роспись яиц, печение кулича и тому подобное. Важно ценить нашу культуру и приучать будущему поколению любовь к ней.