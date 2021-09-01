Умови – дуже комфортабельні, усі деталі продумані та реалізовані. У графіку навіть є зупинки кожних 2-3 години для відпочинку пасажирів.

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Ідеальний автобус для нічних переїздів

У Японії є кілька дивовижних нічних автобусів з призначеними відкидними сидіннями. З ними пасажири отримують значно більше особистого простору: вони розраховані не тільки на мініатюрних подорожніх, але й на високих мандрівників. На ілюстративних фото видно, що в цьому автобусі простору для ніг навіть більше, ніж у літаку економкласу.



Простір між сидіннями в автобусі / Фото Willer Express

В ряду 3 місця замість 4, завдяки цьому є додатковий простір. Ширина одної кабінки – понад 60 сантиметрів.



Розташування місць / Фото Willer Express

Кожне місце обладнане:

розкладним сидінням;

тримачем для напоїв;

розеткою;

відкидним столиком;

дзеркалом;

ковдрою;

2 різними підставками для ніг.



Крісло відкидається на 155 градусів / Фото Willer Express

Такі персональні кабінки для сну є в автобусах класу ReBorn. Вони здійснюють переїзди між Токіо та низкою великих міст. Та, і не дивуйтесь, якщо при вході в автобус вам видадуть безкоштовні тапочки — тут зроблено все так, щоб ви почувалися наче вдома.