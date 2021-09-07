Планируют запустить путешествие уже в конце 2023 года. Всего на борту сможет находиться до 16 пассажиров.

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Самолет-дирижабль к Северному полюсу

Путешествие разрабатывает шведская компания OceanSky Cruises. Бронирование открыты уже, правда, цена такого приключения довольно высока. Путешествие на двоих будет стоить 232 тысячи долларов.



Визуализация полета дирижабля / Фото Kirt Thomsen

На борту гибрида будет 8 двухместных кают, а обслуживать это путешествие будут 7 членов экипажа, среди которых шеф-повар. Всего Airlander 10 может поднимать в воздух до 11 тонн груза, сжигая при этом меньше топлива, чем самолет при полной загрузке.

Полет будет проходить на высоте 30 метров со скоростью велосипеда, чтобы пассажиры успели насладиться видами и природой Северного полюса. Идея заключается в том, чтобы вернуть острые ощущения приключений времен исследования дирижаблей, но с комфортом и безопасностью современных технологий.

Как будет выглядеть дирижабль в середине: видео

Путешествие на дирижабле: краткий экскурс

Путешествие к Северному полюсу на дирижабле уже осуществляли в 1926 году. Экспедицию провели норвежцы. Она оказалась крайне удачной. Стартовал гигантский дирижабль "Норге" (что означает Норвегия) от мачты в одном из самых в мире поселений на архипелаге Шпицберген, а приземлился в Аляске.

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Дирижабли перестали использовать в 1930-годах, но концепцию явно не уничтожили. В 2010 году британская Hybrid Air Vehicles (HAV) разработала концепцию масштабного дирижабля нового поколения для Пентагона, но за 2 года проект отменили.