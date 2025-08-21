Яка частина світу не сподобалося досвідченому туристу?

Роликом про найгірші місця у світі блогер поділився на своєму каналі Gabriel Traveler. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Найкраще – це повертатися додому": як українець об'їздив всі країни світу

Декого може здивувати зізнання Габріеля, адже найгіршим місцем він вважає країни Перської затоки.

Я побачив чимало світу та багато країн, у яких я був знову і знову, і багато подорожував. Скажу вам одразу, що моя найменш улюблена частина світу – це Перська затока,

– наголосив мандрівник.

Він побував у багатьох країнах Перської затоки – Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ – та жодна з цих країн не вразила блогера. Габріель вважає усіх їх абсолютно однаковими, нецікавими та "бездушними".

На вулицях практично немає людей, окрім тих, що їздять у своїх автомобілях. Ви не відчуваєте метушні, жвавого ринкового досвіду. Усі ці міста побудовані в дуже схожому стилі масивних хмарочосів. Це створює вражаючий горизонт, але всередині це просто широкі вулиці, які майже неможливо перетнути,

– розповів Морріс.

При цьому блогер зауважив, що ці міста чисті, безпечні і швидше за все комфортні для життя. Їхнім мінусом є відсутність індивідуальності, колориту та особливої атмосфери.

Крім того, у країнах Перської затоки Габріель практично не комунікував з місцевими мешканцями, а тому не міг відчути культури цих місць і пройнятися ними. Річ у тому, що у ресторанах та інших туристичних місцях працюють мігранти, а місцеве населення – це меншість, яку не так просто зустріти.

До речі, Габріель також назвав найкращу країну світу. На його думку, це – Греція.