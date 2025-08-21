Какая часть мира не понравилось опытному туристу?

Роликом о худших местах в мире блогер поделился на своем канале Gabriel Traveler. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также "Лучшее – это возвращаться домой": как украинец объездил все страны мира

Некоторых может удивить признание Габриэля, ведь худшим местом он считает страны Персидского залива.

Я увидел немало мира и много стран, в которых я был снова и снова, и много путешествовал. Скажу вам сразу, что моя наименее любимая часть мира – это Персидский залив,

– подчеркнул путешественник.

Он побывал во многих странах Персидского залива – Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ – и ни одна из этих стран не поразила блогера. Габриэль считает всех их абсолютно одинаковыми, неинтересными и "бездушными".

На улицах практически нет людей, кроме тех, что ездят в своих автомобилях. Вы не чувствуете суеты, оживленного рыночного опыта. Все эти города построены в очень похожем стиле массивных небоскребов. Это создает впечатляющий горизонт, но внутри это просто широкие улицы, которые почти невозможно пересечь,

– рассказал Моррис.

При этом блогер заметил, что эти города чистые, безопасные и скорее всего комфортные для жизни. Их минусом является отсутствие индивидуальности, колорита и особой атмосферы.

Кроме того, в странах Персидского залива Габриэль практически не коммуницировал с местными жителями, а потому не мог почувствовать культуры этих мест и проникнуться ими. Дело в том, что в ресторанах и других туристических местах работают мигранты, а местное население – это меньшинство, которое не так просто встретить.

Кстати, Габриэль также назвал лучшую страну мира. По его мнению, это – Греция.