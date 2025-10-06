Чумацький Шлях на відстані витягнутої руки: 5 місць, де найкраще милуватись зорями
- Пустеля Атакама в Чилі пропонує один з найкращих видів на Чумацький Шлях завдяки відсутності хмар і великій кількості сонячних днів.
- Велика Магелонова хмара, яку можна побачити в Болівії, є карликовою галактикою, що обертається навколо Чумацького Шляху.
Усі ми любимо дивитися на зорі, милуватися їхньою безмежною красою та шукати серед них найяскравішу. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що існують місця на Землі, звідки зоряне небо виглядає ще чарівніше?
Ми підготували для вас топ-5 місць, де були зроблені найвражаючі фотографії Чумацького Шляху та інших незвичайних явищ. Це знімки, від яких справді перехоплює подих. Тож знайомтесь нижче з деталями від 24 Каналу з посиланням на BBC.
В яких місцях світу найкраще видно Чумацький Шлях?
Перший панорамний вид на Чумацький Шлях відкривається у пустелі Атакама на півночі Чилі. На висоті майже 4000 метрів ми можемо побачити шлях зірок по нічному небу. Сама пустеля є однією з найсухіших частин світу, тож вона пропонує один з найвищих показників сонячних днів. А це – відсутність хмар вночі, що є дуже важливим для гарного фото. У лівій частині фото ви можете побачити центр Чумацького Шляху, що є найяскравішою частиною галактики.
Друге фото зроблено в давно покинутому селі на півночі Чилі. На небі можна побачити частину сузір'я Великої Ведмедиці. Це саме та картина, яку можна спостерігати лише з північної або південної півкулі нашої планети.
На третьому фото зображено явище, як Зодіакальне світло – це результат сонячного світла, що відбивається від частинок пилу, які плавають у нашій Сонячній системі. Виглядає, як трикутне світіння в нічному небі, що тягнеться вгору від горизонту. Навесні ви можете побачити Зодіакальне світло приблизно через годину після заходу сонця, а восени приблизно за годину до світанку. Влітку та взимку світіння утворює менший кут з горизонтом, і воно не йде так високо в небі. Ця фотографія була зроблена в солоних пустелях болівійського нагір'я, на висоті приблизно 3700 метрів.
На четвертому фото одразу привертає увагу незвичайне біле освітлення в центрі – це Велика Магелланова хмара. Через те, що вона обертається навколо Чумацького Шляху, її часто називають супутником або карликовою галактикою. Ця фотографія була зроблена на полі гігантських кактусів у Болівії.
Велика Магелланова хмара у Болівії / фото Джорді Буске
У деяких місцях майже здається, що ти можеш доторкнутися до зірок руками. Саме така картина зображена на п'ятому фото, зробленому у припливному басейні на аргентинському узбережжі Вогняної Землі.
Що ще варто знати про зорі?
- Як зазначає FutureNow, Сіріус — найяскравіша зоря на нічному небі. Вона знаходиться в сузір'ї Великого Пса і світить у 25 разів яскравіше за наше Сонце, хоча розташована всього за 8,6 світлового року від Землі.
- Менші зорі живуть набагато довше за великі. Наприклад, червона карликова зоря може світити трильйони років, тоді як масивні надгіганти згорають лише за кілька мільйонів років.
- Колір зорі залежить від її температури. Холодні зорі мають червоний колір, гарячі — синій, а наше Сонце світить жовтим світлом, бо має середню температуру.
