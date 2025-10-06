Ми підготували для вас топ-5 місць, де були зроблені найвражаючі фотографії Чумацького Шляху та інших незвичайних явищ. Це знімки, від яких справді перехоплює подих. Тож знайомтесь нижче з деталями від 24 Каналу з посиланням на BBC.

В яких місцях світу найкраще видно Чумацький Шлях?

Перший панорамний вид на Чумацький Шлях відкривається у пустелі Атакама на півночі Чилі. На висоті майже 4000 метрів ми можемо побачити шлях зірок по нічному небу. Сама пустеля є однією з найсухіших частин світу, тож вона пропонує один з найвищих показників сонячних днів. А це – відсутність хмар вночі, що є дуже важливим для гарного фото. У лівій частині фото ви можете побачити центр Чумацького Шляху, що є найяскравішою частиною галактики.

Чумацький Шлях у пустелі Атакама / фото Джорді Буске

Друге фото зроблено в давно покинутому селі на півночі Чилі. На небі можна побачити частину сузір'я Великої Ведмедиці. Це саме та картина, яку можна спостерігати лише з північної або південної півкулі нашої планети.

Чумацький Шлях на півночі Чилі / фото Джорді Буске

На третьому фото зображено явище, як Зодіакальне світло – це результат сонячного світла, що відбивається від частинок пилу, які плавають у нашій Сонячній системі. Виглядає, як трикутне світіння в нічному небі, що тягнеться вгору від горизонту. Навесні ви можете побачити Зодіакальне світло приблизно через годину після заходу сонця, а восени приблизно за годину до світанку. Влітку та взимку світіння утворює менший кут з горизонтом, і воно не йде так високо в небі. Ця фотографія була зроблена в солоних пустелях болівійського нагір'я, на висоті приблизно 3700 метрів.

Зодіакальне світло в пустелі болівійського нагір'я / фото Джорді Буске

На четвертому фото одразу привертає увагу незвичайне біле освітлення в центрі – це Велика Магелланова хмара. Через те, що вона обертається навколо Чумацького Шляху, її часто називають супутником або карликовою галактикою. Ця фотографія була зроблена на полі гігантських кактусів у Болівії.



Велика Магелланова хмара у Болівії / фото Джорді Буске

У деяких місцях майже здається, що ти можеш доторкнутися до зірок руками. Саме така картина зображена на п'ятому фото, зробленому у припливному басейні на аргентинському узбережжі Вогняної Землі.

Чумацький Шлях на узбережжі Вогняної Землі / фото Джорді Буске

Що ще варто знати про зорі?

Як зазначає FutureNow, Сіріус — найяскравіша зоря на нічному небі. Вона знаходиться в сузір'ї Великого Пса і світить у 25 разів яскравіше за наше Сонце, хоча розташована всього за 8,6 світлового року від Землі. Менші зорі живуть набагато довше за великі. Наприклад, червона карликова зоря може світити трильйони років, тоді як масивні надгіганти згорають лише за кілька мільйонів років. Колір зорі залежить від її температури. Холодні зорі мають червоний колір, гарячі — синій, а наше Сонце світить жовтим світлом, бо має середню температуру.

Немає нічого кращого, ніж спостерігати за зірками з коханою людиною, але іноді такі мандрівки мають свої виклики.

