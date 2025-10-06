Все мы любим смотреть на звезды, любоваться их безграничной красотой и искать среди них самую яркую. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что существуют места на Земле, откуда звездное небо выглядит еще более волшебно?

Мы подготовили для вас топ-5 мест, где были сделаны самые впечатляющие фотографии Млечного Пути и других необычных явлений. Это снимки, от которых действительно перехватывает дыхание. Поэтому знакомьтесь ниже с деталями от 24 Канала со ссылкой на BBC.

Смотрите также Где в Винницкой области можно полюбоваться Южным Бугом со скалы и почувствовать дух свободы

В каких местах мира лучше всего видно Млечный Путь?

Первый панорамный вид на Млечный Путь открывается в пустыне Атакама на севере Чили. На высоте почти 4000 метров мы можем увидеть путь звезд по ночному небу. Сама пустыня является одной из самых сухих частей мира, поэтому она предлагает один из самых высоких показателей солнечных дней. А это – отсутствие облаков ночью, что очень важно для хорошего фото. В левой части фото вы можете увидеть центр Млечного Пути, что является самой яркой частью галактики.

Млечный Путь в пустыне Атакама / фото Джорди Буске

Второе фото сделано в давно заброшенной деревне на севере Чили. На небе можно увидеть часть созвездия Большой Медведицы. Это именно та картина, которую можно наблюдать только из северного или южного полушария нашей планеты.

Млечный Путь на севере Чили / фото Джорди Буске

На третьем фото изображено явление, как Зодиакальный свет – это результат солнечного света, отражающегося от частиц пыли, плавающих в нашей Солнечной системе. Выглядит, как треугольное свечение в ночном небе, тянущееся вверх от горизонта. Весной вы можете увидеть Зодиакальный свет примерно через час после захода солнца, а осенью примерно за час до рассвета. Летом и зимой свечение образует меньший угол с горизонтом, и оно не уходит так высоко в небе. Эта фотография была сделана в соленых пустынях боливийского нагорья, на высоте примерно 3700 метров.

Зодиакальный свет в пустыне боливийского нагорья / фото Джорди Буске

Смотрите также Где в Украине располагается мост, как в "Гарри Поттере", который не смогла уничтожить немецкая авиация

На четвертом фото сразу привлекает внимание необычное белое освещение в центре – это Большое Магелланово облако. Из-за того, что оно вращается вокруг Млечного Пути, его часто называют спутником или карликовой галактикой. Эта фотография была сделана на поле гигантских кактусов в Боливии.



Большое Магелланово облако в Боливии / фото Джорди Буске

В некоторых местах почти кажется, что ты можешь прикоснуться к звездам руками. Именно такая картина изображена на пятом фото, сделанном в приливном бассейне на аргентинском побережье Огненной Земли.

Млечный Путь на побережье Огненной Земли / фото Джорди Буске

Что еще стоит знать о звездах?

Как отмечает FutureNow, Сириус - самая яркая звезда на ночном небе. Она находится в созвездии Большого Пса и светит в 25 раз ярче нашего Солнца, хотя расположена всего в 8,6 светового года от Земли. Меньшие звезды живут намного дольше больших. Например, красная карликовая звезда может светить триллионы лет, тогда как массивные сверхгиганты сгорают всего за несколько миллионов лет. Цвет звезды зависит от ее температуры. Холодные звезды имеют красный цвет, горячие - синий, а наше Солнце светит желтым светом, потому что имеет среднюю температуру.

Нет ничего лучше, чем наблюдать за звездами с любимым человеком, но иногда такие путешествия имеют свои вызовы.

Что может поставить ваше романтическое путешествие под угрозу?