Тільки сьогодні: Ryanair влаштував швидкий розпродаж – квитки від 5 євро
Джерело:lowcost.ua
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair влаштувала швидкий розпродаж авіаквитків на перельоти з України. Квитки на деякі напрямки по 5 євро.
Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати якомога швидше.
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Швидкий розпродаж в Ryanair
Вартість більшості квитків стартує від 7,9 євро в один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.
Куди й за скільки можна полетіти
З Києва
- Бидгощ – 4,9 євро в один бік;
- Афіни – від 19 євро у два боки;
- Братислава – від 19 євро у два боки;
- Софія – від 19 євро у два боки.
Зі Львова
- Меммінген – 4,9 євро в один бік;
- Краків – від 16 євро у два боки;
- Рим – від 16 євро у два боки;
- Турин – від 16 євро у два боки.
Також квитки за ціною 4,9 євро пропонують на рейсах Одеса – Катовіце, Харків – Вільнюс, Варшава та Познань. З іншими напрямками можна ознайомитися на сайті авіакомпанії.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 30 вересня включно та поширюється на рейси з 1 жовтня до 30 листопада.
Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковиках типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.
Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair
- Базовий тариф Value (найдешевші квитки) передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;
- Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;
- Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.
Зауважимо, раніше Ryanair заявив, що найближчим часом має намір завезти до України 20 літаків.
Крім того, авіаперевізник увійшов до 10 найкращих лоукостерів світу 2021 за версією Skytrax.