Тільки сьогодні: Ryanair влаштував швидкий розпродаж – квитки від 5 євро

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair влаштувала швидкий розпродаж авіаквитків на перельоти з України. Квитки на деякі напрямки по 5 євро.

Пропозиція триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати якомога швидше.

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Швидкий розпродаж в Ryanair

Вартість більшості квитків стартує від 7,9 євро в один бік, однак в системі бронювання доступні дешевші авіаквитки – від 4,9 євро.

Куди й за скільки можна полетіти

З Києва

Бидгощ – 4,9 євро в один бік;

– 4,9 євро в один бік; Афіни – від 19 євро у два боки;

– від 19 євро у два боки; Братислава – від 19 євро у два боки;

– від 19 євро у два боки; Софія – від 19 євро у два боки.

Зі Львова

Меммінген – 4,9 євро в один бік;

– 4,9 євро в один бік; Краків – від 16 євро у два боки;

– від 16 євро у два боки; Рим – від 16 євро у два боки;

– від 16 євро у два боки; Турин – від 16 євро у два боки.

Також квитки за ціною 4,9 євро пропонують на рейсах Одеса – Катовіце, Харків – Вільнюс, Варшава та Познань. З іншими напрямками можна ознайомитися на сайті авіакомпанії.

Розпродаж триватиме до 30 вересня включно та поширюється на рейси з 1 жовтня до 30 листопада.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковиках типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair

Базовий тариф Value (найдешевші квитки) передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;

(найдешевші квитки) передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати; Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;

передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака; Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.

Зауважимо, раніше Ryanair заявив, що найближчим часом має намір завезти до України 20 літаків.

Крім того, авіаперевізник увійшов до 10 найкращих лоукостерів світу 2021 за версією Skytrax.