Предложение продлится до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать как можно быстрее.

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Быстрая распродажа в Ryanair

Стоимость большинства билетов стартует от 7,9 евро в одну сторону, однако в системе бронирования доступны более дешевые авиабилеты – от 4,9 евро.

Куда и за сколько можно улететь

Из Киева

Быдгощ – 4,9 евро в одну сторону;

– 4,9 евро в одну сторону; Афины – от 19 евро в обе стороны;

– от 19 евро в обе стороны; Братислава – от 19 евро в обе стороны;

– от 19 евро в обе стороны; София – от 19 евро в обе стороны.

Из Львова

Мемминген – 4,9 евро в одну сторону;

– 4,9 евро в одну сторону; Краков – от 16 евро в обе стороны;

– от 16 евро в обе стороны; Рим – от 16 евро в обе стороны;

– от 16 евро в обе стороны; Турин – от 16 евро в обе стороны.

Также билеты по цене 4,9 евро предлагают на рейсах Одесса – Катовице, Харьков – Вильнюс, Варшава и Познань. С другими направлениями можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 30 сентября включительно и распространяется на рейсы с 1 октября до 30 ноября.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковиках типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

Базовый тариф Value (самые дешевые билеты) предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;

предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать; Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;

предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета; Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Отметим, ранее Ryanair заявил, что в ближайшее время намерен завезти в Украину 20 самолетов.

Кроме того, авиаперевозчик вошел в 10 лучших лоукостеров мира 2021 по версии Skytrax.