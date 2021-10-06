Таке рішення прийняли ще на початку цього року. Однак раніше збір становив 300 батів (8 доларів), а тепер доведеться заплатити 500 батів (13 доларів).

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В Таїланді з нового року введуть туристичний збір

Міністерство туризму та спорту планує збирати туристичний збір з кожного прибулого у розмірі 500 батів для "фонду трансформації туризму".

Згідно з планами країни, зібрані кошти підуть в туристичний фонд, що створять на випадок надзвичайних ситуацій та, який субсидуватиме проєкти, що трансформують галузь, зосереджуючись на якісному та сталому туризмі.

За словами Ютасака Супасорна, губернатора Таїландського управління туризму (TAT), додаткові 200 бат будуть спрямовані на проєкти, ініційовані приватним сектором, громадськими підприємствами чи соціальними підприємствами, які хотіли б змінити свій бізнес відповідно до стратегії фонду.

Також цим збором хочуть сприяти реструктуризації країни від масового до екологічно чистого туризму.

Додаткові витрати не вплинуть на туристів, оскільки ми хочемо зосередитися на ринку якості,

– запевнив пан Ютасак.

Губернатор зауважив, що мета фонду – не подолати фінансові наслідки пандемії, а скоріше зосередитись на довгостроковому економічному зростанні місцевості.

Цікаво! Таїланд розраховує отримати 5 мільярдів бат впродовж першого року, отже, в королівство повинні приїхати 10 мільйонів іноземних туристів.

Умови в'їзду до Таїланду

Всі без винятку особи, які планують прибути до Таїланду, мають попередньо отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry).

Після прибуття до Таїланду необхідно пройти власним коштом 14-денний карантин в одному з визначених тайським урядом готельних комплексах, окрім вакцинованих осіб, що прибувають за туристичними програмами "Phuket Sandbox" та "Samui Plus".

Таїланд визнає наступні вакцини:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's/Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.

За даними Worldometer, станом на 6 жовтня 2021 року у Таїланді виявлено 1 667 097 випадків зараження коронавірусом, з них 17 305 летальних.

Нагадаємо, раніше влада Таїланду оголосила про відкриття своїх туристичних регіонів з листопада – прийматиме повністю вакцинованих туристів.