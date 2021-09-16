Це буде другий етап відкриття в умовах пандемії. Наступне пом'якшення заплановане на середину жовтня.

До слова Єгипет не визнає українські COVID-сертифікати – у туристів проблеми із в'їздом

Відкриття Таїланду: деталі

Загалом заплановано 4 етапи виведення країни з пандемії.

В жовтні розпочнеться повторне відкриття разом із нещодавно скоригованими принципами "універсальної профілактики" проти COVID-19. Тож Бангкок, Чіангмай, Чон Бурі, Фетчабурі та Прачуап Хірі Хан готуються до приїзду туристів, а локальні органи влади пришвидшують вакцинацію населення,

– сказав представник уряду Таїланду.

З середини жовтня стане доступними для подорожей ще 21 напрямок. До них належать Чіанг Рай, Ламфун, Мей Хонг Сон, Нан, Фрей та Сухотай на Півночі; Буенг Кан, Нонг Хай, Убон Ратчатані та Удон Тані на північному сході; Канчанабурі та Ратчабурі на Заході; Чантабурі, Районг і Трат на Сході; Аюттхая в Центральному регіоні та Накхон Сі Тхаммарат, Ранонг, Сатун, Сонгкхла та Транг на півдні.

Останню фазу відкриття країни, яка дозволить туристам вільно відвідувати усі 43 провінції, планують провести у січні 2022 року.

Які умови в'їзду для українців

Зараз для мандрівників відкритим є Пхукет, Крабі, Пхангнга, Самуї та Сурат Тані. В'їзд дозволено лише повністю щепленим туристам. Таїланд визнає наступні вакцини:

AstraZeneca,

Sinovac (Coronavac),

Johnson’s and Johnson’s/Janssen,

Moderna,

Sinopharm,

Pfizer (COMIRNATY),

Covishield.

Напередодні поїздки необхідно також заповнити форму та отримати Сертифікат на в’їзд (Certificate of Entry).