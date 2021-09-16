Це буде другий етап відкриття в умовах пандемії. Наступне пом'якшення заплановане на середину жовтня.
До слова Єгипет не визнає українські COVID-сертифікати – у туристів проблеми із в'їздом
Відкриття Таїланду: деталі
Загалом заплановано 4 етапи виведення країни з пандемії.
В жовтні розпочнеться повторне відкриття разом із нещодавно скоригованими принципами "універсальної профілактики" проти COVID-19. Тож Бангкок, Чіангмай, Чон Бурі, Фетчабурі та Прачуап Хірі Хан готуються до приїзду туристів, а локальні органи влади пришвидшують вакцинацію населення,
– сказав представник уряду Таїланду.
З середини жовтня стане доступними для подорожей ще 21 напрямок. До них належать Чіанг Рай, Ламфун, Мей Хонг Сон, Нан, Фрей та Сухотай на Півночі; Буенг Кан, Нонг Хай, Убон Ратчатані та Удон Тані на північному сході; Канчанабурі та Ратчабурі на Заході; Чантабурі, Районг і Трат на Сході; Аюттхая в Центральному регіоні та Накхон Сі Тхаммарат, Ранонг, Сатун, Сонгкхла та Транг на півдні.
Останню фазу відкриття країни, яка дозволить туристам вільно відвідувати усі 43 провінції, планують провести у січні 2022 року.
Які умови в'їзду для українців
Зараз для мандрівників відкритим є Пхукет, Крабі, Пхангнга, Самуї та Сурат Тані. В'їзд дозволено лише повністю щепленим туристам. Таїланд визнає наступні вакцини:
- AstraZeneca,
- Sinovac (Coronavac),
- Johnson’s and Johnson’s/Janssen,
- Moderna,
- Sinopharm,
- Pfizer (COMIRNATY),
- Covishield.
Напередодні поїздки необхідно також заповнити форму та отримати Сертифікат на в’їзд (Certificate of Entry).