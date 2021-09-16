Як відомо, влада країни вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Оскільки в українських лікарнях підтвердження про вакцинацію друкують без такого коду, – наші сертифікати в Єгипті не визнають.

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Щодо електронного COVID-сертифікату в додатку Дія, то він містить QR-код, однак поки що Україна і Єгипет не домовилися про взаємне визнання такого виду документів.

Зараз Єгипет приймає лише сертифікати, які надають в видрукованому вигляді з підписами і печатками й з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест,

– повідомили у посольстві Єгипту в Україні.

У результаті, туристи, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, повинні зробити тест на COVID-19 перед в'їздом до Єгипту, не пізніше ніж за 72 години.

За даними консульської служби МЗС України, якщо мандрівник летить в курортні міста – Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам й Таба, тест можна зробити по прильоту. Його вартість складає 30 доларів.

В Єгипті запустили україномовну "гарячу лінію" для туристів Вже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводу українською мовою. Подзвонивши на гарячу лінію, туристи зможуть рідною мовою отримати всі необхідні консультації щодо відпочинку та в екстрених ситуаціях, зокрема, у разі необхідності госпіталізації або лікування від COVID-19. Зверніть увагу! Номер гарячої лінії – 196-54.

Зауважимо, раніше влада Єгипту прийняла рішення побудувати новий елітний курорт на північ від Шарм-ель-Шейха. Комплекс з'явиться на напівпустельній ділянці біля рифу Рас Джаміла.