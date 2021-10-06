Такое решение приняли еще в начале этого года. Однако ранее сбор составлял 300 батов (8 долларов), а теперь придется заплатить 500 батов (13 долларов).

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В Таиланде с нового года введут туристический сбор

Министерство туризма и спорта планирует собирать туристический сбор с каждого прибывшего в размере 500 батов для "фонда трансформации туризма".

Согласно планам страны, собранные средства пойдут в туристический фонд, что создадут на случай чрезвычайных ситуаций и, который будет субсидировать проекты, трансформирующие отрасль, сосредотачиваясь на качественном и постоянном туризме.

По словам Ютасака Супасорна, губернатора таиландского управления туризма (TAT), дополнительные 200 бат будут направлены на проекты, инициированные частным сектором, общественными предприятиями или социальными предприятиями, которые хотели бы изменить свой бизнес в соответствии со стратегией фонда.

Также этим сбором хотят способствовать реструктуризации страны от массового к экологически чистому туризму.

Дополнительные расходы не повлияют на туристов, поскольку мы хотим сосредоточиться на рынке качества,

– заверил господин Ютасак.

Губернатор отметил, что цель фонда – не победить финансовые последствия пандемии, а скорее сосредоточиться на долгосрочном экономическом росте местности.

Интересно! Таиланд рассчитывает получить 5 миллиардов бат в течение первого года, следовательно, в королевство должны приехать 10 миллионов иностранных туристов.

Условия въезда в Таиланд

Все без исключения лица, которые планируют прибыть в Таиланд, имеют предварительно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry).

По прибытии в Таиланд необходимо пройти за свой счет 14-дневный карантин в одном из определенных тайским правительством гостиничных комплексах, кроме вакцинированных лиц, прибывающих по туристическим программам "Phuket Sandbox" и "Samui Plus".

Таиланд признает следующие вакцины:

AstraZeneca;

Sinovac (Coronavac);

Johnson's and Johnson's/Janssen;

Moderna;

Sinopharm;

Pfizer (COMIRNATY);

Covishield.

По данным Worldometer, по состоянию на 6 октября 2021 года в Таиланде обнаружено 1 667 097 случаев заражения коронавирусом, из них 17 305 летальных.

Напомним, ранее власти Таиланда объявили об открытии своих туристических регионов с ноября – принимать будут полностью вакцинированных туристов.