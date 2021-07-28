Світ відкритий: скільки країн зараз відкриті для українців

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни. Серед них багато популярних курортів, які не були доступними минулого року.

Про це повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба. Він додав, що уряд України продовжить працювати над відкриттям країн і надалі.

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Туристичні можливості українців

Популярними туристичними напрямками є європейські курорти (Албанія, Болгарія, Греція, Кіпр, Хорватія і Чорногорія), африканський напрямок (Туреччина, Єгипет, Туніс, Сейшели), азійські країни (ОАЕ, Таїланд), а також Мальдіви, Грузія та Куба.

Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу. Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле,

– заявив Кулеба.

Серед Європейських країн наразі відкрито 26 – це члени Євросоюзу та Велика Британія. Проте у МЗС заохочують більше подорожувати Україною, бо світовий туризм попри відкриття не є настільки безпечним для здоров’я, як раніше. Дмитро Кулеба ще раз нагадав про необхідність дотримання епідеміологічних норм та вакцинації.

До слова, 26 липня Швеція, Фінляндія та Португалія відкрили кордони для українців. А от уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.