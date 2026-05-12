Відомий замок Львівщини відкриває двері для туристів: коли можна завітати та яка ціна квитків

Свірзький замок знову відкриває сезон екскурсій для відвідувачів. Пам'ятка Львівщини приймає гостей у вихідні дні за попереднім записом на екскурсію. Туристи матимуть змогу ознайомитися з історією та архітектурою однієї з відомих фортець регіону.

Автентичний Свірзький замок відкриває сезон екскурсій уже цими вихідними. Про це розповіли у культурно-мистецькому центрі "Замок Свірж".

Що відомо про відкриття Свірзького замку?

Вже цими вихідними (16 – 17 травня) Свірзький замок розпочинає новий сезон екскурсій для відвідувачів. Графік роботи у суботу та неділю з 10:00 до 17:00. О 16:00 стартує остання екскурсія. Вхід на територію можливий лише у супроводі екскурсовода.

Вартість відвідування становить 150 гривень з особи. Для студентів та пенсіонерів 80 гривень, а для дітей до 12 років, військовослужбовців та осіб з інвалідністю вхід безкоштовний. Для організованих груп понад 15 осіб передбачена попередня реєстрація.

Адреса розташування: Т1411, Свірж, Львівська область, 81225.

Відкриття Свірзького замку / інстаграм svirzh_zamok

Що відомо про історію Свірзького замку?

Фортеця, історія якої починається з другої половини 15 століття, була збудована як оборонна споруда родом Свірзьких, розповідає "Карпатіум". Згодом замок перейшов у власність родини Цетнерів, які володіли ним із другої половини 17 до початку 19 століття. Саме тоді споруда була укріплена та оточена ставками, ровами і звідним мостом.

У різні періоди замок зазнавав руйнувань і перебудов, зокрема під час Першої світової війни, після чого тривалий час перебував у руїнах. Реставраційні роботи розпочалися у 1975 році. У замку частково збереглися елементи інтер'єру, зокрема камін, бійниці та велика криниця у внутрішньому дворі.



Свірзький замок / фото andrevas_lv

Також поруч розташований костел Святої Трійці та Успіння Пресвятої Богородиці, до якого, за історичними даними, вів підземний хід. Свірзький замок також відомий як кінолокація: тут знімали, зокрема, екранізацію роману "Три мушкетери" Олександра Дюма.

Окрему увагу туристів привертають легенди про замок, зокрема історія про дівчину, яка, за переказами, відкрила ворота загарбникам і загинула у старовинному колодязі. Також відомо про знайдені у підземному ході речі колишніх власників, серед яких були меблі та побутові предмети.

Не пропустіть три замки Львівщини, які варто побачити кожному туристу. Наприклад, Жовківський замок, який спорудили на замовлення Станіслава Жолкевського як оборонну споруду. Процес будівництва тривав з 1594 по 1606 роки. За задумами власника, цей замок мав би містити чотири будинки, які сполучені з чотирма вежами з допомогою спеціальних галерей.

Не менш цікаво те, що він був улюбленою резиденцією польського короля Яна III Собєського наприкінці 17 століття. Власне, на той період припадав найбільший розквіт споруди.