Сванські вежі є візитівкою цих країв, адже вони здавна слугували фортецею для сім'ї. Сванська вежа була у кожній родині, у них переховувались від зовнішніх ворогів.

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Країна тисячі веж

Саме так іноді називають Сванетію. Насправді їх трохи менш як триста, але поглянувши на схили долини в Местії починаєш вірити і в тисячу.

Будували вежі в період з 9 по 13 століття, тому кожна із них – історична пам'ятка, кожна не молодша семи століть.



Сванські вежі у Грузії: що відомо / Фото: Getty Images

Мури слугували обороною та захистом для родини у чиїх володіннях вона була. Обороняли вежі сванів і від нападів загарбників, а захищали від лавин, які взимку тут не є рідкістю.

До слова, востаннє вежі виконували свою функцію не так давно – в 1987 році, коли цей гірський район страждав від незліченої кількості лавин, які зносили села, утім і тоді сванські вежі вистояли.

І ще одну важливу функцію вони виконували – комунікативну.

Они общались башнями поддерживая связь друг с другом. У них своя сигнальная система существовала – это огонь, это звуки, это стрелы, дым..., – розповідає Лариса Маргіані, нащадка сім'ї Маргіані.

Маргіані – давня сванська фамілія, історія якої сягає сьогодення

Біля кожної вежі була прибудова, яка використовувалась для повсякденного мирного життя сванської родини. Зайдемо в один із таких житлових будинків древніх сванів. Це Мурман – він нащадок сванської фамілії Маргіані, яка була у цих краях однією з найбагатших у свій час. У володіннях Маргіані було кілька будинків і веж, збереглись вони і до нині.



Сванські вежі внесено до списку ЮНЕСКО / Фото: Getty Images

Сейчас у нас в Ланчвали находиться 4 башни. До 20 века тут жила большая наша семья, фамилия Маргиани, жила по обычним обычаям, то есть постоянно здесь находилась, – каже Лариса Маргіані.

В центрі приміщення, в якому жили свани, жінки – голови клану, готували їсти. В тій же кімнаті ночувала вся сім'я, яка складалася як мінімум із 20 людей, доходила ця цифра до 60. Жили вони разом з худобою, худоба розміщувалась на першому поверсі, а вище спали люди.

Мурман Маргіані показав ще зимове приміщення. Оскільки зими тут суворі, худоба слугувала утепленням для людей.



Як виглядають сванські вежі / Фото: Getty Images

У таких умовах тутешні люди жили до кінця 19 століття, у деяких поселеннях і до середини 20-го. Місцевий устрій сванів жорстко контролювали.

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Система в горах была очень жосткой и суровой. Если в семье кто-то не сделал работу – его наказывали, но это делалось, для того чтобы сохранить порядок, и за счет этого у них криминала было намного меньше + условия у них здесь такие. Жизнь у них была тяжёлая, поэтому система эта была необходима, – заявила Лариса.

Сванська земля, вежі і сім'я – головні надбання високогірного поселення

Сванська земля, вежі і сім'я – це те, чим пишається високогірний народ, те, що цінує та береже. Тут радо відають гостей, діляться своїм спадком – традиціями. І хоч дорога до цих країв не найближча, місцева автентичність заслуговує на те, щоб перейнятися її духом.

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