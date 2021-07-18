Сванские башни являются визитной карточкой этих мест, ведь они давно служили крепостью для семьи. Сванская башня была в каждой семье, в них скрывались от внешних врагов.

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Страна тысячи башен

Именно так иногда называют Сванетию. На самом деле их чуть меньше трехсот, но взглянув на склоны долины в Местии начинаешь верить и в тысячу.

Строили башни в период с 9 по 13 век, поэтому каждая из них – исторический памятник, каждая не моложе семи веков.



Сванские башни в Грузии: что известно / Фото: Getty Images

Стены служили обороной, и защитой для семьи в чьих владениях она была. Обороняли башни сванов и от нападений захватчиков, а защищали от лавин, которые зимой здесь не редкость.

К слову, последний раз башни выполняли свою функцию не так давно – в 1987 году, когда этот горный район страдал от бессчетного количества лавин, которые сносили деревни, впрочем, и тогда сванские башни выстояли.

И еще одну важную функцию они выполняли – коммуникативную.

Они общались башнями поддерживая связь друг с другом. У них своя сигнальная система существовала – это огонь, это звуки, это стрелы, дым..., – рассказывает Лариса Маргиани, потомка семьи Маргиани.

Маргиани – давняя сванская фамилия, история которой достигает настоящее

У каждой башни была пристройка, которая использовалась для повседневной мирной жизни сванской семьи. Зайдем в один из таких жилых домов древних сванов. Это Мурман – он потомок сванской фамилии Маргиани, что была в этих краях одной из самых богатых в свое время. Во владениях Маргиани было несколько домов и башен, сохранились они и по сей день.



Сванские башни внесены в список ЮНЕСКО / Фото: Getty Images

Сейчас у нас в Ланчвали находиться 4 башни. До 20 века тут жила большая наша семья, фамилия Маргиани, жила по обычним обычаям, то есть постоянно здесь находилась, – говорит Лариса Маргиани.

В центре помещения, в котором жили сваны, женщины – главы клана, готовили еду. В той же комнате ночевала вся семья, состоящая как минимум из 20 человек, доходила эта цифра и до 60. Жили они вместе со скотом, скот размещался на первом этаже, а выше спали люди.

Мурман Маргиане показал еще зимнее помещение. Поскольку зимы здесь суровые, скот служил утеплением для людей.



Как выглядят сванские башни / Фото: Getty Images

В таких условиях здешние люди жили до конца 19 века, в некоторых поселениях и к середине 20-го. Местное устройство сванов жестко контролировали.

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Система в горах была очень жосткой и суровой. Если в семье кто-то не сделал работу – его наказывали, но это делалось, для того чтобы сохранить порядок, и за счет этого у них криминала было намного меньше + условия у них здесь такие. Жизнь у них была тяжёлая, поэтому система эта была необходима, – заявила Лариса.

Сванская земля, башни и семья – главные достижения высокогорного поселения

Сванская земля, башни и семья – это то, чем гордится высокогорный народ, то, что ценит и бережет. Здесь радушно ведают гостей, делятся своим наследием – традициями. И хотя дорога до этих краев не близкая, местная аутентичность заслуживает того, чтобы проникнуться ее духом.

Сванские башни в Грузии, которые внесены в список ЮНЕСКО: смотрите сюжет 24 канала