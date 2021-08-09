Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) отримало близько 3,6 тисячі скарг на неадекватних пасажирів від бортпровідників. При цьому 17% інцидентів закінчувалися фізичними травмами.

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Найбільш поширеною причиною такої поведінки пасажирів у 2021 році – прохання виконувати федеральні вимоги щодо носіння масок під час польотів.

Наступними факторами, які викликають агресію, є зловживання алкоголем та затримка рейсів.

Члени екіпажу заявляють, що подібні інциденти завжди супроводжуються словесними нападками на них – грубість, прокльони, погрози й навіть переслідування після закінчення рейсу.

Зазначається, що декілька випадків призвели до кримінального обвинувачення, і екіпажі були змушені просити поліцію зустріти літак, коли він приземлиться.

Нагадаємо, раніше у США неадекватного пасажира літака довелося примотати скотчем до сидіння – він влаштував бійку з бортпровідником та чіплявся до стюардес.

Натомість пасажир рейсу авіакомпанії Delta Air Airlines намагався відкрити двері кабіни пілотів, відмовлявся виконувати інструкції членів екіпажу і напав на стюардесу – у результаті отримав штраф у розмірі 52,5 тисячі доларів.