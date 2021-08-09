Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) получило около 3,6 тысячи жалоб на неадекватных пассажиров от бортпроводников. При этом 17% инцидентов заканчивались физическими травмами.

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Наиболее распространенной причиной такого поведения пассажиров в 2021 году – просьба выполнять федеральные требования относительно ношения масок во время полетов.

Следующими факторами, которые вызывают агрессию, являются злоупотребление алкоголем и задержка рейсов.

Члены экипажа заявляют, что подобные инциденты всегда сопровождаются словесными нападками на них – грубость, проклятия, угрозы и даже преследования после окончания рейса.

Отмечается, что несколько случаев привели к уголовному обвинению, и экипажи были вынуждены просить полицию встретить самолет, когда он приземлится.

Напомним, ранее в США неадекватного пассажира самолета пришлось примотать скотчем к сиденью – он устроил драку с бортпроводником и приставал к стюардессам.

В то же время пассажир рейса авиакомпании Delta Air Airlines пытался открыть дверь кабины пилотов, отказывался выполнять инструкции членов экипажа и напал на стюардессу – в результате получил штраф в размере 52,5 тысячи долларов.