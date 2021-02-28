Забула розбудити пасажира й залишила в порожньому літаку: стюардеса розповіла курйозну ситуацію

Стюардеса пояснила, як вона та інші члени екіпажу помилково забули розбудити пасажира і залишили його в порожньому літаку.

Інцидент трапився ще 2019 року, але про нього стало відомо тільки зараз.

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Я не розумію, як люди сплять під час приземлення, не чуючи, як шасі літака торкаються злітно-посадкової смуги, і не чують усього цього гуркоту, але це відбувається постійно, – розповідає бортпровідниця.

Жінка залишалася у своєму кріслі, коли всі інші пасажири вже покинули літак. Коли на борт піднявся персонал і прибирав лайнер – продовжувала спати. Члени екіпажу помітили її в останній момент.

За словами Шини-марі, вони сиділи в транзитному автобусі й раптово побачили, що з літака спускається жінка.

Залишити пасажира одного в літаку – значить мати дуже серйозні проблеми з безпекою, – поділилася стюардеса.

Користувачі мережі були збиті з пантелику історією, і почали коментувати оприлюднене відео: "Я не розумію, адже поруч сидять люди, які вставали й виходили. Чому її ніхто не розбудив?", "Примушує задуматися, як добре прибирають літак, якщо навіть прибиральники її не помітили", "Де ж вона могла сидіти, хіба не треба перевіряти весь літак?".

Відзначимо, раніше бортпровідниця українського лоукостера SkyUp Airlines розповіла про спеціальну мову членів екіпажу, яку вони використовують для переговорів на борту. В такий словничок входить цікава фраза "мертва голова".

Інша стюардеса перерахувала деякі ознаки потенційно небезпечних пасажирів на борту літака.