Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і здивувала мережу: курйозне відео

Коли пасажири покидають борт, стюардеси розважаються по-різному. Хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них.
Саме так вчинила стюардеса невідомої авіакомпанії – залізла в багажну полицю і зняла свій трюк на відео. Ролик опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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Ласкаво просимо на борт, сер. Можете розмістити свою сумку тут, – каже бортпровідник, відкриваючи відсік для ручної поклажі.
Потім він натискає на ручку, полиця відкидається і звідти з'являється стюардеса.
Користувачі мережі залишають кумедні коментарі під відео:
- "Яке класне у вас почуття гумору!"
- "Як вам вдалося це зробити? Класна робота"
- "Який чудовий багаж"
- "Я б навіть одружився з цією дівчиною"
Відзначимо, раніше працівниці різних авіаліній організували флешмоб – зачиняють багажні полиці за допомогою ніг, фільмують це та викладають в Instagram.