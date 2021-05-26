Именно так поступила стюардесса неизвестной авиакомпании – залезла в багажную полку и сняла свой трюк на видео. Ролик опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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Добро пожаловать на борт, сэр. Вы можете разместить свою сумку здесь, – говорит бортпроводник, открывая отсек для ручной клади.
Затем он нажимает на ручку, полка откидывается и оттуда появляется стюардесса.
Пользователи сети оставляют забавные комментарии под видео:
- "Какое классное у вас чувство юмора!"
- "Как вам удалось это сделать? Классная работа"
- "Какой замечательный багаж"
- "Я бы даже женился на этой девушке"
Отметим, ранее работницы различных авиалиний организовали флешмоб – закрывают багажные полки с помощью ног, снимают это и выкладывают в Instagram.