Именно так поступила стюардесса неизвестной авиакомпании – залезла в багажную полку и сняла свой трюк на видео. Ролик опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

Читайте также Стюардесса укачала ребенка на борту самолета и очаровала сеть: милое видео

Добро пожаловать на борт, сэр. Вы можете разместить свою сумку здесь, – говорит бортпроводник, открывая отсек для ручной клади.

Затем он нажимает на ручку, полка откидывается и оттуда появляется стюардесса.

Пользователи сети оставляют забавные комментарии под видео:

"Какое классное у вас чувство юмора!"

"Как вам удалось это сделать? Классная работа"

"Какой замечательный багаж"

"Я бы даже женился на этой девушке"

Отметим, ранее работницы различных авиалиний организовали флешмоб – закрывают багажные полки с помощью ног, снимают это и выкладывают в Instagram.