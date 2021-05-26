Саме так вчинила стюардеса невідомої авіакомпанії – залізла в багажну полицю і зняла свій трюк на відео. Ролик опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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Ласкаво просимо на борт, сер. Можете розмістити свою сумку тут, – каже бортпровідник, відкриваючи відсік для ручної поклажі.

Потім він натискає на ручку, полиця відкидається і звідти з'являється стюардеса.

Користувачі мережі залишають кумедні коментарі під відео:

"Яке класне у вас почуття гумору!"

"Як вам вдалося це зробити? Класна робота"

"Який чудовий багаж"

"Я б навіть одружився з цією дівчиною"

Відзначимо, раніше працівниці різних авіаліній організували флешмоб – зачиняють багажні полиці за допомогою ніг, фільмують це та викладають в Instagram.